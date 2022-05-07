Porto, ezeli rakibinin sahasında şampiyon oldu

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 23:23
<p>Portekiz Süper Ligi’nde mutlu sona ulaşan takım belli oldu. </p>

Portekiz Süper Ligi’nde mutlu sona ulaşan takım belli oldu. 

<p>Ligin bitimine 1 hafta kala oynanan 33. hafta müsabakasında Porto, Benfica’ya konuk oldu. Estadio da Luz’da oynanan karşılaşmadan Porto, Sanusi’nin kaydettiği golle 1-0’lık galibiyet aldı. </p>

Ligin bitimine 1 hafta kala oynanan 33. hafta müsabakasında Porto, Benfica’ya konuk oldu. Estadio da Luz’da oynanan karşılaşmadan Porto, Sanusi’nin kaydettiği golle 1-0’lık galibiyet aldı. 

<p>Bu sonuçla Porto, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu.</p>

Bu sonuçla Porto, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu.

<p>33. hafta itibariyle puanını 88’e yükselterek en yakın takipçisi Sporting’e 9 puan fark atan maviler, bu şampiyonlukla 30. kez mutlu sona ulaşmış oldu.</p>

33. hafta itibariyle puanını 88’e yükselterek en yakın takipçisi Sporting’e 9 puan fark atan maviler, bu şampiyonlukla 30. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

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