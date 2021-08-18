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HÜKÜMETE ZORLAYICI UYGULAMA ÇAĞRISI

20 binlerden 30 binlere kadar çıkarsak yüz yüze eğitimde çok daha sıkı tedbirler almamız gerekecek. Her türlü yüz yüze eğitim yapılacak ama sıkı tedbirler alındıktan sonra yapmamız gerekiyor.

Bunun için 'tavsiye' ve 'rica' aşamasını geçmiş durumdayız. O yüzden zorlayıcı, yönlendirici aşılamaya dönük eylemlere geçmesi gerekiyor hükümetin.