Yüz yüze eğitime geçilmesi beklenirken Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık'tan dikkat çeken uyarı geldi. Eylül ayında kalabalık ve hareketli ortamların artacağını belirten Balık, açıklanan vakalara dikkat çekerek, "Bu rakamlar alarm veriyor" dedi. Prof. Dr. İsmail Balık, vaka sayısında ciddi artışların olabileceği uyarısında bulunarak hükümete, "Zorlayıcı, yönlendirici aşılamaya dönük eylemlere geçmesi gerekiyor" şeklinde seslendi.
NTV'nin canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. İsmail Balık, dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Balık'ın açıklaması şöyle:
Delta varyantı gibi çok kolay bulaşan virüslerin pandemi döneminde dalgalanmaların olması son derece doğal. Bu iniş çıkışları korunma tedbirlerine ve aşıya bağlamak doğru değil. Ama bu rakamlar ciddi derecede alarm veriyor. Çünkü bizi asıl bekleyen tehlike büyükşehirlere, eylül ayı başından itibaren kalabalık ve hareketliğin daha artacak olması.
İKİ ÖNEMLİ UNSUR
Bizim buna karşı alabileceğimiz en önemli iki önlem şöyle:
-Korunma tedbirlerine sıkı sıkıya bağlanmak. Bunların en önemlisi maskesiz ve mesafesiz kalabalık alanlara asla girmemek oluyor.
- Bir diğer şey ise iki doz aşı oranımızı hızlı bir şekilde artırmamız gerekiyor. Özellikle okulların açılması yaklaştığı düşünülürse. Artık özellikle kalabalık alanlara girişte çift doz aşı zorunluluğunu getirmemiz gerekiyor. TFF çok doğru bir uygulama ile PCR ya da çift doz aşı kartı olmayanların maçlara alınmayacağını söyledi. Bu uygulamanın genişletilmesi gerekiyor.
HÜKÜMETE ZORLAYICI UYGULAMA ÇAĞRISI
20 binlerden 30 binlere kadar çıkarsak yüz yüze eğitimde çok daha sıkı tedbirler almamız gerekecek. Her türlü yüz yüze eğitim yapılacak ama sıkı tedbirler alındıktan sonra yapmamız gerekiyor.
Bunun için 'tavsiye' ve 'rica' aşamasını geçmiş durumdayız. O yüzden zorlayıcı, yönlendirici aşılamaya dönük eylemlere geçmesi gerekiyor hükümetin.
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