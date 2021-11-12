PSG'de Messi krizi: Milli takıma gitmesi sorun oldu
PSG'nin sportif direktörü Leonardo yaptığı açıklamalarda bir süredir diz sakatlığı yaşayan ve takımla sahaya çıkamayan Messi'nin tedavisini tamamlar tamamlamaz milli takıma gidip oynamasından hoşnut olmadığını belirtti. "Milli takımda oynayabilecek seviyede fiziksel kapatistesini onaylamadığımız bir oyuncunun gidip milli takımda oynamasını kabul etmiyoruz." diyen Leonardo, bu tarz durumların mantıklı olmadığını ve FIFA ile bunun anlaşmasının yapılmasının gerektiğini belirtti.
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