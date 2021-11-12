PSG'de Messi krizi: Milli takıma gitmesi sorun oldu

Geçtiğimiz hafta Bordeaux maçı öncesinde bu konuyu gündemine taşıyan teknik direktör Mauricio Pochettino da "Messi Bordeaux maçında bizimle olamayacak ama milli takımda oynayabilir. Umudumuz o ki milli takımında da oynar ve bize de fit bir şekilde dönebilir." demişti.