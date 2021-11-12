PSG'de Messi krizi: Milli takıma gitmesi sorun oldu

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 12:14
<p>Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Lionel Messi'nin kontratında bulunan özel bir madde sebebi ile milli takımda oynamasından dolayı yıldız oyuncuya tepkili.</p>

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Lionel Messi'nin kontratında bulunan özel bir madde sebebi ile milli takımda oynamasından dolayı yıldız oyuncuya tepkili.

<p>PSG'nin sportif direktörü Leonardo yaptığı açıklamalarda bir süredir diz sakatlığı yaşayan ve takımla sahaya çıkamayan Messi'nin tedavisini tamamlar tamamlamaz milli takıma gidip oynamasından hoşnut olmadığını belirtti. "Milli takımda oynayabilecek seviyede fiziksel kapatistesini onaylamadığımız bir oyuncunun gidip milli takımda oynamasını kabul etmiyoruz." diyen Leonardo, bu tarz durumların mantıklı olmadığını ve FIFA ile bunun anlaşmasının yapılmasının gerektiğini belirtti.</p>

PSG'nin sportif direktörü Leonardo yaptığı açıklamalarda bir süredir diz sakatlığı yaşayan ve takımla sahaya çıkamayan Messi'nin tedavisini tamamlar tamamlamaz milli takıma gidip oynamasından hoşnut olmadığını belirtti. "Milli takımda oynayabilecek seviyede fiziksel kapatistesini onaylamadığımız bir oyuncunun gidip milli takımda oynamasını kabul etmiyoruz." diyen Leonardo, bu tarz durumların mantıklı olmadığını ve FIFA ile bunun anlaşmasının yapılmasının gerektiğini belirtti.

<p>Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde Messi'nin PSG'ye imza attığı sırada kontratına özel bir madde eklettiği ve Arjantin Milli Takımı'na çok önem verdiği için milli takıma gidiş gelişlerinde problem yaşanmamasını talep ettiği iddia edilmişti.</p>

Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde Messi'nin PSG'ye imza attığı sırada kontratına özel bir madde eklettiği ve Arjantin Milli Takımı'na çok önem verdiği için milli takıma gidiş gelişlerinde problem yaşanmamasını talep ettiği iddia edilmişti.

<p>Geçtiğimiz hafta Bordeaux maçı öncesinde bu konuyu gündemine taşıyan teknik direktör Mauricio Pochettino da "Messi Bordeaux maçında bizimle olamayacak ama milli takımda oynayabilir. Umudumuz o ki milli takımında da oynar ve bize de fit bir şekilde dönebilir." demişti.</p>

Geçtiğimiz hafta Bordeaux maçı öncesinde bu konuyu gündemine taşıyan teknik direktör Mauricio Pochettino da "Messi Bordeaux maçında bizimle olamayacak ama milli takımda oynayabilir. Umudumuz o ki milli takımında da oynar ve bize de fit bir şekilde dönebilir." demişti.

<p>Bu sezon PSG'de 8 maça çıkabilen Lionel Messi, 3 gol attı.</p>

Bu sezon PSG'de 8 maça çıkabilen Lionel Messi, 3 gol attı.


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