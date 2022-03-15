Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü

AA
15 Mart 2022 Salı, 09:26
Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü.

Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev’in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.

Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü

Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.

Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü

Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz” denildi.

Sabah saatlerinde başkent Kiev’in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.

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