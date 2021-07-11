<p>Antalya'da gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller geceleri de sıcaktan bunalan vatandaşların uyku mekanı oluyor.&nbsp;</p>
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Antalya'da gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller geceleri de sıcaktan bunalan vatandaşların uyku mekanı oluyor. 

<p>Yüksek nem ve aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor.</p>
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Yüksek nem ve aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor.

<p>Arkadaşları ile birlikte sıcaktan bunalıp Konyaaltı Sahili'ne yatmaya gelen Şeref Delen, "Hava çok sıcak, evlerde klima olmadığından dolayı Konyaaltı Sahili'ne geliyoruz, burada yatmayı tercih ediyoruz. Sahil çok kalabalık, buraya yatmaya gelen yerli, yabancı çok insan var" diye konuştu.</p>
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Arkadaşları ile birlikte sıcaktan bunalıp Konyaaltı Sahili'ne yatmaya gelen Şeref Delen, "Hava çok sıcak, evlerde klima olmadığından dolayı Konyaaltı Sahili'ne geliyoruz, burada yatmayı tercih ediyoruz. Sahil çok kalabalık, buraya yatmaya gelen yerli, yabancı çok insan var" diye konuştu.

<p>Döşemealtı ilçesinden Konyaaltı'na uyumaya gelen Emre Özçelik, "Evlerimiz çok sıcak. Döşemaltı'nda olmasına rağmen evim çok sıcak. Buraya geliyoruz, bir masrafta yapmıyoruz. Arkadaşlarımızla toplanık sahilde sabahlıyoruz, serin bir havada yatmaya çalışıyoruz. Sivrisinek olmuyor, daha rahat yatıyoruz. 8 kişi geldik. Havlu ve battaniye serip yatıyoruz burada" şeklinde konuştu.</p>
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Döşemealtı ilçesinden Konyaaltı'na uyumaya gelen Emre Özçelik, "Evlerimiz çok sıcak. Döşemaltı'nda olmasına rağmen evim çok sıcak. Buraya geliyoruz, bir masrafta yapmıyoruz. Arkadaşlarımızla toplanık sahilde sabahlıyoruz, serin bir havada yatmaya çalışıyoruz. Sivrisinek olmuyor, daha rahat yatıyoruz. 8 kişi geldik. Havlu ve battaniye serip yatıyoruz burada" şeklinde konuştu.

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