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Döşemealtı ilçesinden Konyaaltı'na uyumaya gelen Emre Özçelik, "Evlerimiz çok sıcak. Döşemaltı'nda olmasına rağmen evim çok sıcak. Buraya geliyoruz, bir masrafta yapmıyoruz. Arkadaşlarımızla toplanık sahilde sabahlıyoruz, serin bir havada yatmaya çalışıyoruz. Sivrisinek olmuyor, daha rahat yatıyoruz. 8 kişi geldik. Havlu ve battaniye serip yatıyoruz burada" şeklinde konuştu.
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