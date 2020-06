6

“I Am Not Your Negro”





Amerikan edebiyatının önemli kalemlerinden siyah ve eşcinsel kimliğiyle sivil haklar mücadelesinin simgeleşmiş isimlerinden James Baldwin’in yarım kalmış anı derlemesi “Remember This House” baz alınarak çekilen belgesel yapım “I Am Not Ypur Negro” muhtemelen ABD’deki ırkçılığı anlatan en önemli yeni belgesellerden biri. Baldwin’in ağzından anlatılan ve dış ses olarak Samuel L. Jackson’ın katkı sağladığı belgeselin yönetmeni ise Haitili sinemacı ve politik aktivist Raoul Peck. James Baldwin’in 1970’li yıllarda kaleme almaya başladığı kitabın içinde Malcolm X, Martin Luther King ve Medgar Evers gibi siyah liderlere dair anılar da var. Bir yandan ırkçılığın ABD’deki tarihini de araştıran Baldwin’in güçlü gözlemleri, yönetmen Raoul Peck’in etkileyeci anlatımıyla, izleyicide tarihsel bir perspektifin yerleşmesi açısından önemli bir bakış açısı sunuyor. 2017’de En İyi Belgesel dalında Oscara’a aday olan film (“O.J.: Made in America” adlı yapıma kaybetmişti) aynı dalda BAFTA ödülünü almıştı.