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“The Color Purple”





Steven Spielberg’ün en iyi filmlerinden biri olduğu tartışma götürmese de muhtemelen Hollywood’da en görmezden gelinen filmi oluşu “The Color Purple”ı (“Mor Yıllar”) ABD’deki ırkçılığın en ironik kanıtlarından biri yapmıyor mu? Hadi Hollywood’un da hakkını yemeyelim, film tam 11 dalda Oscar’a aday gösterildi. Ama bir dakika, bu 11 Oscar’ın kaçını aldı dersiniz? Sıfır. Yani Hollywood şöyle mi demiş oluyordu: Evet, filminin ne kadar iyi olduğunu anlıyoruz ama hiç ödül vermeyerek seni bir anlamda cezalandırıyoruz, beyaz olduğunu unutma!. Uzatmayalım, Alice Walker’ın aynı adlı romanından uyarlanan ve Celie Harris adlı siyah bir kadının hayatını anlatan film son derece etkileyici ve çarpıcı bir şekilde hem siyah hem de kadın olmanın ABD’de ne anlama geldiğini gösteriyordu: ev içi şiddet, ensest, pedofili, yoksulluk, ırkçılık, seksizm… Whoopie Goldberg, Oprah Winfrey, Danny Glover, Laurence Fishburne gibi isimlerden kurulu zengin oyuncu kadrosuyla ve insanın içini burkan hikâyesiyle “The Color Purple” hâlâ ırkçılığı anlatan en sarsıcı filmlerden.



