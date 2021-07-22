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Bayram tatilinde İstanbul'da kalan yurttaşlar, kentteki sahil kesimlerine akın etti. Yurttaşların akın etmesiyle yoğun bir gün geçiren sahillerden acı haberler de geldi.

Şile'de bulunan Ayazma Plajı'nda 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı.

