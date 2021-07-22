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Bayram tatilinde İstanbul'da kalan yurttaşlar, kentteki sahil kesimlerine akın etti. Yurttaşların akın etmesiyle yoğun bir gün geçiren sahillerden acı haberler de geldi.
Şile'de bulunan Ayazma Plajı'nda 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı.
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Bayram tatilinde İstanbul’da kalan yurttaşlar denize girmek için Sarıyer’de bulunan Gümüşdere Aile Plajı’na geldi.
Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar denize girmeyi tehlikeli hale getirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denize girmek için gelen yurttaşları dalgalar ve dip akıntı nedeniyle tehlikeli hale gelen denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.
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