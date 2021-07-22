<p>Bayram tatilinde İstanbul'da kalan yurttaşlar, kentteki sahil kesimlerine akın etti. Yurttaşların akın etmesiyle yoğun bir gün geçiren sahillerden acı haberler de geldi.</p><p>Şile'de bulunan Ayazma Plajı'nda 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı.&nbsp;<br></p>
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Bayram tatilinde İstanbul'da kalan yurttaşlar, kentteki sahil kesimlerine akın etti. Yurttaşların akın etmesiyle yoğun bir gün geçiren sahillerden acı haberler de geldi.

Şile'de bulunan Ayazma Plajı'nda 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. 

<p>Sarıyer’de bulunan Gümüşdere Aile Plajı’nda Şile'deki Ayazma Plazı'nda ve Sakarya'nın Karasu ilçesinde ve Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizin aşırı dalgalı olması denize girmek yasaklandı.<br></p>
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Sarıyer’de bulunan Gümüşdere Aile Plajı’nda Şile'deki Ayazma Plazı'nda ve Sakarya'nın Karasu ilçesinde ve Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizin aşırı dalgalı olması denize girmek yasaklandı.

<p>Bayram tatilinde İstanbul’da kalan yurttaşlar denize girmek için Sarıyer’de bulunan Gümüşdere Aile Plajı’na geldi.</p><p>Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar denize girmeyi tehlikeli hale getirdi.</p><p>İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denize girmek için gelen yurttaşları dalgalar ve dip akıntı nedeniyle tehlikeli hale gelen denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.<br></p>
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Bayram tatilinde İstanbul’da kalan yurttaşlar denize girmek için Sarıyer’de bulunan Gümüşdere Aile Plajı’na geldi.

Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar denize girmeyi tehlikeli hale getirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denize girmek için gelen yurttaşları dalgalar ve dip akıntı nedeniyle tehlikeli hale gelen denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.

<p>Plaja denize girmenin tehlikeli olduğunu belirten kırmızı bayraklar asılırken, atlı ve yaya jandarma devriye ekipleri sürekli dolaşarak yurttaşları uyardı.</p><p>Yurttaşlara dalgalı ve dip akıntılı denizlerde yüzmenin tehlikelerini anlatan broşürler dağıtıldı.</p>
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Plaja denize girmenin tehlikeli olduğunu belirten kırmızı bayraklar asılırken, atlı ve yaya jandarma devriye ekipleri sürekli dolaşarak yurttaşları uyardı.

Yurttaşlara dalgalı ve dip akıntılı denizlerde yüzmenin tehlikelerini anlatan broşürler dağıtıldı.

<p>Karasu sahilleri tatilcilerle dolarken, denizin aşırı dalgalı olması tehlike oluşturdu. Olası tehlikelere karşı Karasu Kaymakamlığı’nın kararıyla denize girmek yasaklandı.</p>
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Karasu sahilleri tatilcilerle dolarken, denizin aşırı dalgalı olması tehlike oluşturdu. Olası tehlikelere karşı Karasu Kaymakamlığı’nın kararıyla denize girmek yasaklandı.

<p>Sahilde bulunan cankurtaranlar, anonslar yaparak denizde bulunanların sahile çıkmasını istedi. Yurttaşlar sahilde oturarak zaman geçirdi.</p>
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Sahilde bulunan cankurtaranlar, anonslar yaparak denizde bulunanların sahile çıkmasını istedi. Yurttaşlar sahilde oturarak zaman geçirdi.

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