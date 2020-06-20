<p><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;background:white;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Muğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı turistlik mahallesi Akyaka, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da tatilcilerin adresi haline geldi.&nbsp;</span><br></p>
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Muğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı turistlik mahallesi Akyaka, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da tatilcilerin adresi haline geldi. 

<p><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;background:white;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Muğla'nın turistik merkezlerindeki lüks otellerde tatil yapma imkanı bulamayan tatilciler, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce, 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi'ndeki kamp alanındaki ucuz tatili tercih ediyor.&nbsp;</span><br></p>
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Muğla'nın turistik merkezlerindeki lüks otellerde tatil yapma imkanı bulamayan tatilciler, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce, 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi'ndeki kamp alanındaki ucuz tatili tercih ediyor. 

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Open Sans&quot;,serif;color:#636363">D<span style="background:white">ev çam ağaçlarının gölgesine tatil yapmanın bedeli ise günlüğü 70 ila 130 lira arasında değişiyor. <o:p></o:p></span></span></p><br></p>
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Dev çam ağaçlarının gölgesine tatil yapmanın bedeli ise günlüğü 70 ila 130 lira arasında değişiyor.


<p><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;background:white;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">600 dönüm arazi üzerinde 300 çadırın kurulduğu Akyaka kamp alanı, Muğla'ya Hizmet Vakfı tarafından işletiliyor. Bölgeye gelen ziyaretçilerin sakin ve huzurlu bir ortamda tatil yapmalarını sağlamak için giriş ve çıkışlar görevliler tarafından kayıt altına alınıyor. Kamp alanlarına kurulan çadırlar arasında en az 2 metre sosyal mesafe olmasına dikkat ediliyor.</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#636363;mso-ansi-language: TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span></p>
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600 dönüm arazi üzerinde 300 çadırın kurulduğu Akyaka kamp alanı, Muğla'ya Hizmet Vakfı tarafından işletiliyor. Bölgeye gelen ziyaretçilerin sakin ve huzurlu bir ortamda tatil yapmalarını sağlamak için giriş ve çıkışlar görevliler tarafından kayıt altına alınıyor. Kamp alanlarına kurulan çadırlar arasında en az 2 metre sosyal mesafe olmasına dikkat ediliyor.

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