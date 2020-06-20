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600 dönüm arazi üzerinde 300 çadırın kurulduğu Akyaka
kamp alanı, Muğla'ya Hizmet Vakfı tarafından işletiliyor. Bölgeye gelen
ziyaretçilerin sakin ve huzurlu bir ortamda tatil yapmalarını sağlamak için
giriş ve çıkışlar görevliler tarafından kayıt altına alınıyor. Kamp alanlarına
kurulan çadırlar arasında en az 2 metre sosyal mesafe olmasına dikkat ediliyor.
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