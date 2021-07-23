<p>Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep ve Rizespor'u çalıştıran Sumudica Romanya'da gündem oldu.&nbsp;</p>
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Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep ve Rizespor'u çalıştıran Sumudica Romanya'da gündem oldu. 

<p>Romanya'nın Cluj takımını çalıştıran tecrübeli hoca&nbsp; Lincoln maçının devre arasında takımının 1-0 yenik olduğu esnada oyuncularını nasıl motive ettiğini anlattı. "Çok kötü bir sahada oynadık. Önce bu bilinsin. Ayrıca artık küçük takım diye bir şey yok. Soyunma odasına gelince. Oyuncularımın bir şoka ihtiyacı vardı. Kendilerine gelmeleri için soyunma odasında iki su işesi kırdım." dedi.&nbsp;</p>
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Romanya'nın Cluj takımını çalıştıran tecrübeli hoca  Lincoln maçının devre arasında takımının 1-0 yenik olduğu esnada oyuncularını nasıl motive ettiğini anlattı. "Çok kötü bir sahada oynadık. Önce bu bilinsin. Ayrıca artık küçük takım diye bir şey yok. Soyunma odasına gelince. Oyuncularımın bir şoka ihtiyacı vardı. Kendilerine gelmeleri için soyunma odasında iki su işesi kırdım." dedi. 

<p>Sumudica ise kendisini eleştiren televizyonculara yanıt verirken, Cluj taraftarlarına da Aralık sonuna kadar Avrupa kupalarında olmayı hedeflerini ve bunun için çalıştıklarını söyledi.&nbsp;</p>
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Sumudica ise kendisini eleştiren televizyonculara yanıt verirken, Cluj taraftarlarına da Aralık sonuna kadar Avrupa kupalarında olmayı hedeflerini ve bunun için çalıştıklarını söyledi. 

<p>Rumen teknik adam, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Cebelitarık takımı Lincoln'e karşı alınan 2-1'lik galibiyete rağmen Rumen basını tarafından topa tutuldu.&nbsp;</p>
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Rumen teknik adam, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Cebelitarık takımı Lincoln'e karşı alınan 2-1'lik galibiyete rağmen Rumen basını tarafından topa tutuldu. 

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