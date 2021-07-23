2

Romanya'nın Cluj takımını çalıştıran tecrübeli hoca Lincoln maçının devre arasında takımının 1-0 yenik olduğu esnada oyuncularını nasıl motive ettiğini anlattı. "Çok kötü bir sahada oynadık. Önce bu bilinsin. Ayrıca artık küçük takım diye bir şey yok. Soyunma odasına gelince. Oyuncularımın bir şoka ihtiyacı vardı. Kendilerine gelmeleri için soyunma odasında iki su işesi kırdım." dedi.