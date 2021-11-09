Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2021 Salı, 13:30
<p>KPMG Football Benchmark ekibi Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu araştırdı.</p>

KPMG Football Benchmark ekibi Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu araştırdı.

<p>KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; Türkiye'nin değerli futbolcusu Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır.</p>

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; Türkiye'nin değerli futbolcusu Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır.

<p>İşte listenin geri kalanı:</p><p><strong>ERSİN DESTANOĞLU&nbsp;</strong></p><p>Beşiktaş | Değeri: 10.1 milyon Avro</p>

İşte listenin geri kalanı:

ERSİN DESTANOĞLU 

Beşiktaş | Değeri: 10.1 milyon Avro

<p><strong>ABDÜLKADİR ÖMÜR </strong></p><p>Trabzonspor | Değeri: 10.2 milyon Avro</p>

ABDÜLKADİR ÖMÜR

Trabzonspor | Değeri: 10.2 milyon Avro

<p><strong>MERGIM BERISHA&nbsp;</strong></p><p>Fenerbahçe | Değeri: 10.2 milyon Avro</p>

MERGIM BERISHA 

Fenerbahçe | Değeri: 10.2 milyon Avro

<p><strong>MICHY BATSHUAYI</strong></p><p>Beşiktaş | Değeri: 11 milyon Avro</p>

MICHY BATSHUAYI

Beşiktaş | Değeri: 11 milyon Avro

<p><strong>ATTILA SZALAI</strong></p><p>Fenerbahçe | Değeri: 11.5 milyon Avro</p>

ATTILA SZALAI

Fenerbahçe | Değeri: 11.5 milyon Avro

<p><strong>MARCAO</strong></p><p>Galatasaray | Değeri: 13 milyon Avro</p>

MARCAO

Galatasaray | Değeri: 13 milyon Avro

<p><strong>İRFAN CAN KAHVECİ&nbsp;</strong></p><p>Fenerbahçe | Değeri: 13.4 milyon Avro</p>

İRFAN CAN KAHVECİ 

Fenerbahçe | Değeri: 13.4 milyon Avro

<p><strong>ALTAY BAYINDIR&nbsp;</strong></p><p>Fenerbahçe | Değeri: 15.8 milyon Avro</p>

ALTAY BAYINDIR 

Fenerbahçe | Değeri: 15.8 milyon Avro

<p><strong>MIRALEM PJANIC</strong></p><p>Beşiktaş | Değeri: 15.9 milyon Avro</p>

MIRALEM PJANIC

Beşiktaş | Değeri: 15.9 milyon Avro

<p><strong>UĞURCAN ÇAKIR</strong></p><p>Trabzonspor | Değeri: 19.1 milyon Avro</p>

UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonspor | Değeri: 19.1 milyon Avro


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