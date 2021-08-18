5
İşte Süper Lig'in ilk haftasında gol atan futbolcular:
Kevin N'Koudou
Atiba Hutchinson
Cyle Larin
Papy Djilobodji (1'i kendi kalesine 2 gol)
Angelo Sagal
Aleksandar Pesic
Ahmed Musa
Daouda Bamba (2)
Thaciano
Valentin Eysseric
Saba Lobzhanidze
Cristian Borja
Mesut Özil
Sokol Cikalleshi
Fredy
Dino Arslanagic
Anastasios Bakasetas
Anthony Nwakaeme
Gervinho
Marek Hamsik
Jorge Djaniny
Adem Büyük
Mbaye Diagne
Alexandru Cicaldau
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