<p>Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk haftası sona erdi.&nbsp;</p>
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Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk haftası sona erdi. 

<p>Açılış haftasında atılan gollerin yabancı ağırlıklı olması dikkat geçti. Süper Lig'in açılış haftasında Mesut Özil ve Adem Büyük'ten başka gol atan yerli futbolcu olmadı.</p>
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Açılış haftasında atılan gollerin yabancı ağırlıklı olması dikkat geçti. Süper Lig'in açılış haftasında Mesut Özil ve Adem Büyük'ten başka gol atan yerli futbolcu olmadı.

<p>Süper Lig'de sahada en fazla 8 yabancı olmasına yönelik devreye giren yeni kuralın ilk haftasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.</p>
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Süper Lig'de sahada en fazla 8 yabancı olmasına yönelik devreye giren yeni kuralın ilk haftasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

<p>Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçlarda Mesut Özil ve Adem Büyük'ten başka gol atan yerli futbolcu olmadı. Toplam 26 golün 24'ünü yabancı oyuncular kaydetti.</p>
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Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçlarda Mesut Özil ve Adem Büyük'ten başka gol atan yerli futbolcu olmadı. Toplam 26 golün 24'ünü yabancı oyuncular kaydetti.

<p>İşte Süper Lig'in ilk haftasında gol atan futbolcular:</p><p>Kevin N'Koudou</p><p>Atiba Hutchinson</p><p>Cyle Larin</p><p>Papy Djilobodji (1'i kendi kalesine 2 gol)</p><p>Angelo Sagal</p><p>Aleksandar Pesic</p><p>Ahmed Musa</p><p>Daouda Bamba (2)</p><p>Thaciano</p><p>Valentin Eysseric</p><p>Saba Lobzhanidze</p><p>Cristian Borja</p><p>Mesut Özil</p><p>Sokol Cikalleshi</p><p>Fredy</p><p>Dino Arslanagic</p><p>Anastasios Bakasetas&nbsp;</p><p>Anthony Nwakaeme</p><p>Gervinho</p><p>Marek Hamsik</p><p>Jorge Djaniny</p><p>Adem Büyük</p><p>Mbaye Diagne</p><p>Alexandru Cicaldau</p>
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İşte Süper Lig'in ilk haftasında gol atan futbolcular:

Kevin N'Koudou

Atiba Hutchinson

Cyle Larin

Papy Djilobodji (1'i kendi kalesine 2 gol)

Angelo Sagal

Aleksandar Pesic

Ahmed Musa

Daouda Bamba (2)

Thaciano

Valentin Eysseric

Saba Lobzhanidze

Cristian Borja

Mesut Özil

Sokol Cikalleshi

Fredy

Dino Arslanagic

Anastasios Bakasetas 

Anthony Nwakaeme

Gervinho

Marek Hamsik

Jorge Djaniny

Adem Büyük

Mbaye Diagne

Alexandru Cicaldau

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