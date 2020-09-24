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Proje lideri Şehnaz Korkmaz, yaptığı açıklamada, amaçlarının aronya meyvesini Şanlıurfa tarımına kazandırmak olduğunu söyledi. Projenin ilk yılında olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Korkmaz, "Aronya ağaçlarımız ilk yılında olmasına rağmen meyve verdiler, gelecek hafta meyvelerin hasadını gerçekleştireceğiz." dedi. Korkmaz, özellikle kentin sıcak bir iklime sahip olması nedeniyle aronyanın adaptasyonunda sorun yaşamayı beklediklerini ancak meyve ağaçlarının bölgeye çabuk uyum sağladığını ve yüzlerini güldürdüğünü ifade etti.

"1 kilogram aronya 25 kilogram limona eşit"

"Aronya meyvesi özellikle antioksidan, antosiyanin ve fenolleri çok yüksek düzeyde içermektedir. Yani polifenol içeriği açısından 1 kilogram aronya meyvesinin 25 kilogram limona eşit geldiği bilinmektedir. Bu nedenle çok değerli bir meyvedir. İçeriği sayesinde tıp ve eczacılık alanları olmak üzere dondurma sanayisi, gıda boyalarında, sıvı veya kurutulmuş meyve olarak bir çok alanda kullanılmaktadır. Aronyanın, küçük tarımsal işletmelerde üretimi kolayca yapılabilmektedir. Bir dekar alanda 200 ile 220 fidan dikimi yapılabilir. 5 yaşına geldiğinde verimli çağına ulaşmış olacaktır. Bölgemizde genellikle tarla bitkilerine yönelim var ancak aronya meyvesini alternatif ürün olarak daha küçük alanlarda daha fazla gelir elde etmek amacıyla öneriyoruz."

Korkmaz, aronyanın kilogramının 80 ile 100 lira arasında satıldığını ve kurutularak ihraç edildiğini sözlerine ekledi.