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GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Karacahalil köyü sakinlerinden Kemal Sever, 10 yıllık süreçte ilk defa böyle bir kuraklık yaşandığını söyledi. Sever, "Ben 10 yıldan beri buraya ailemle çocuklarla birlikte hem piknik yapmaya hem de balık tutmaya gelirim. Gördüğünüz gibi gölet kuraklıktan ne hale geldi. 10 yıldan bu yana ilk kez bu gölet bu hale geldi. Şaşkınlık içindeyim. Şu anda gölette ne su kaldı ne de balık kaldı. Zaten su olmadığından dolayı balıkta tutmak yasak. İnşallah önümüzdeki yıllar cenabı Allah bol kış, yağmur ve kar verir de göletimiz eski durumuna gelir" diye konuştu.