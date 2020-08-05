Tekirdağ'ın 'ın Marmara
Ereğlisi ilçesinde belediye ekipleri, 4 günlük bayram tatili
sonrası yaklaşık 500 ton çöp topladı. Belediye Başkanı Hikmet Ata,
bayramda 500 bin kişiyi ağırladıklarını belirterek, "Çocuk bezlerini kuma
gömmesinler, etrafı kirletmesinler; buyursunlar, gelsinler başımızın üstünde
yerleri var" dedi.
Marmara Denizi'ne kıyısı olan
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi sahilleri, Kurban Bayramı'nda
tatilcilerin akınına uğradı. İlçeye gelenler, gün boyu sahillere akın
ederek, girdikleri denizde serinledi. Tatilcilerin dönmesinin ardından Marmara
Ereğlisi Belediyesi ekipleri, sahil boyunda geniş kapsamlı temizlik çalışması
başlattı. Ekipler, tatilcilerin bıraktığı yaklaşık 500 ton çöpü topladı.
"Bu personelimizle
yaz aylarında 300 bin kişiye hizmet verme çabasındayız. Cumartesi, pazar
çalışıyoruz bazen de geceleri de çalışıyoruz. Günlük 350 ile 400 ton çöp. Her
gün topladığımız miktar. Kumsalda şişeleri kırmasınlar, çöplerini çöp
konteynerlerine atsınlar. Çöplerini konteynerlere atmasalar bile en azından
kırmadan bir yere bıraksınlar, biz toplayacağız onları. Çocuk bezlerini kuma
gömmesinler, etrafı kirletmesinler; buyursunlar, gelsinler başımızın üstünde
yerleri var. Sıkıntılı durum çıkmasın. Denize girenler çok açılmasınlar, denize
girip boğulan kardeşlerimiz var. Bizi, personelimizi, zabıtamızı,
jandarmamızı, can kurtaranlarımızı dinlesinler. Biz bunları kendilerinden rica
ediyoruz. Bizim 34 kilometre sahil şeridimizin var. Tabi ki bunun yanında
Marmara Ereğlisi'nin tarihi çok eski, tarihi birçok yeri var."
Öte yandan Tekirdağ'ı Kurban Bayramı'nda yaklaşık
1 milyon kişinin ziyaret ettiği ve ekiplerin sahil boyunda 850 ton çöp
toplandığı belirtildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Korumu Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler, sahil bandının bulunduğu bölgelerde temizlik yaparak
tatilcilerin bıraktığı çöpleri topladı.
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