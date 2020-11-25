<p>Christine and the Queen</p><p>Şarkı: People I’ve Been Sad</p>
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Christine and the Queen

Şarkı: People I’ve Been Sad

<p>Cardi B feat. Megan Thee Stallion</p><p>Şarkı: WAP</p>
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Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Şarkı: WAP

<p>Bad Bunny x Nesi x Ivy Queen</p><p>Şarkı: Yo Perreo Sola remix</p>
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Bad Bunny x Nesi x Ivy Queen

Şarkı: Yo Perreo Sola remix

<p>Bree Runway</p><p>Şarkı: Little Nokia</p>
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Bree Runway

Şarkı: Little Nokia

<p>Mac Miller</p><p>Şarkı: Good News</p>
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Mac Miller

Şarkı: Good News

<p>Daoi Freyr</p><p>Şarkı: Think About Things</p>
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Daoi Freyr

Şarkı: Think About Things

<p>Morgan Wallen</p><p>Şarkı: 7 Summers</p>
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Morgan Wallen

Şarkı: 7 Summers

<p>Stray Kids</p><p>Şarkı: Back Door</p>
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Stray Kids

Şarkı: Back Door

<p>Prince Kaybee, Shimza, Black Motion, Ami Faku</p><p>Şarkı: Uwrongo</p>
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Prince Kaybee, Shimza, Black Motion, Ami Faku

Şarkı: Uwrongo

<p>Oneohtrix Point Never</p><p>Şarkı: Long Road Home</p>
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Oneohtrix Point Never

Şarkı: Long Road Home

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