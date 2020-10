13

To Be or Not To Be / Olmak ya da Olmamak (1942)

Yönetmeni: Ernst Lubitsch

Oyuncular: Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack, Felix Bressart, Lionel Atwill

Ernst Lubitsch’in yönettiği "To Be or Not To Be"nin (Olmak ya da Olmamak) senaryosu Polonya’nın ulusal marşı olarak kabul edilen Melchir Legyel’in "Poland is Not Yet Lost" öyküsünden uyarlandı. Lubitsch, politik hiciv, romantik komedi, savaş gerilimi arasında ölçülü bir denge kurarak faşizme karşı mizahla, incelikle, akılla, zekayla, cesaretle karşı durdu, meydan okudu.

İkinci Dünya Savaşı döneminde Alman işgali altında bulunan Polonya'da yaşam, Nazi'lere karşı olan herkes için oldukça zordur. Polonya'nın Nazi'lere direnişine çok ciddi şekilde zarar verebilecek bir casusun Alman'lara bilgi ulaştırmadan bir an evvel engellenmesi gerekmektedir. Joseph Tura ve karısı Maria'nın başını çektiği bir grup tiyatro oyuncusu, Nazi'lerle amansız bir mücadeleye girişirler.