Bazıları Sıcak Sever / Some Like It Hot (1959)
Yönetmen: Billy Wilder
Oyuncular: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon
Filmin senaryosu, Billy Wilder ve I. A. L. Diamond tarafından, Robert Thoeren ve Michael Logan'a ait bir öyküden yola çıkılarak sinemaya uyarlanmıştır. Bu öykü Logan tarafından ilk olarak (gangster sahnelerini içermeyecek şekilde) "Fanfaren der Liebe" adlı 1951 yılı Kurt Hoffmann yapımı bir film için yazıldığından, Wilder'ın filmi aynı öykünün yeniden çevrimi olarak görülmüştür.
Filmin renkli olarak çekilmesi planlanmış; ancak deneme çekimlerinden sonra Tony Curtis ve Jack Lemmon'ı kadın kılığına sokmak için yapılan ağır makyajın yol açtığı görüntü sorunları nedeniyle filmin siyah-beyaz olmasına karar verilmiştir.
"Bazıları Sıcak Sever", 2000 yılında Amerikan Film Enstitüsü tarafından tüm zamanların en iyi Amerikan komedi filmi seçilmiştir.
Film, 1989 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
Dr. Garipaşk veya: Nasıl Kaygılanmayı Bırakıp Bombayı Sevmeyi Öğrendim / Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Yönetmen: Stanley Kubrick
Oyuncular: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden
Stanley Kubrick'in 1964 tarihli politik hiciv türünde filmi. Peter George'un "Kırmızı Alarm" isimli romanından uyarlanmıştır.
Peter Sellers'ın 3 farklı rolde göründüğü film, Sellers'ın (devam eden boşanma davası nedeniyle) ayrılamadığı Birleşik Krallık'ta Shepperton Stüdyoları'nda (Londra) çekilmiştir. Kubrick'in ikinci döneminin ilk ürünü filmidir.
Kubrick, bu ironili filmde, tamamen fantezi bir konuyu işlemekte, Amerikan haber alma ve genelkurmay noktalarında bulunan bir dizi önemli kişinin içine düştüğü yanlışlıklar zinciri sonucunda dünyanın bir nükleer savaşa nasıl sürüklendiğini anlatmaktadır. Kubrick'in kendi senaryosuna dayanarak yaptığı film, çılgın bir güldürü atmosferinin gerisinde, çağdaş insanın gündelik yaşamında Demokles'in kılıcı gibi duran sürekli ve büyük bir korkuyu, kaygıyı dile getirmektedir: Bir atom savaşının getireceği kıyamet günü korkusu.
"Dr. Garipaşk", 1989 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
Annie Hall (1977)
Yönetmen: Woody Allen
Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts
Woody Allen'ın en otobiyografik filmlerinden biridir. 1977 yılında çekilmiştir.
Bu film Allen'ın New York'a düşkünlüğünü, kadınlara aşkını ve onları aldatma gerekliliğini, Hollywood'dan hem coğrafik, hem de endüstiyel olarak nefretini vurgulamaktadır.
"Annie Hall", 1992 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
Bugün Aslında Dündü / Groundhog Day (1993)
Yönetmen: Harold Ramis
Oyuncular: Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky
1993 yılında sinemalarda gösterilmiş bir komedi filmidir. Harold Ramis tarafından yönetilmiştir. Başrolde Bill Murray ve Andie MacDowell oynamıştır.
Film, nefret ettiği bir günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan bir adamın maceralarını konu ediyor. Phil Connors, ekranlardaki samimi kişiliği ve eğlenceli yüzüyle kendine has bir şöhrete sahip olan, ancak kameralardan kurtulduğu an kendini beğenmiş ve kibirli kişiliğine geri dönen bir hava durumu spikeridir. Bu huysuz adam, hiç sevmediği kırsal yaşamın hüküm sürdüğü Pensilvanya’nın kırsal kasabalarından birine, Groundhog Day etkinlikleri için gönderilir. Burada yaşanan hayat ve mütevazi insanlardan iğrense debu hayata bir günlüğüne, görevi için katlanmak zorundadır. Ancak ansızın çıkan bir kar fırtınası tüm ulaşım yollarını kapattığında Phil, talihsiz kaderiyle başbaşa kalır. Ertesi sabah uyandığında ise daha büyük bir sürpriz kapıdadır: Phil, zaman döngüsüne yakalanmıştır; nefret ettiği o günü tekrar tekrar yaşamak zorundadır.
"Groundhog Day", 2006 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
Ördek Çorbası / Duck Soup (1933)
Yönetmen: Leo McCarey
Oyuncular: Groucho Marx, Harpo Marx, Chico Marx
Freedonia özgür ve cesur insanların ülkesidir. Ama yine de bu ülke son zamanlarda yaşadığı ekonomik krizle epey sarsılmıştır ve iflasın eşiğine gelmiştir. Bu durumdan onları kurtaracak tek kişi zengin bir dul olan Bayan Teasdale'dir. Teasdale'in tek bir şartı vardır: Rufus T. Firefly'ın başkan olması. Öte yandan komşu ülke Sylvania ile gerginlik yaratılmaya çalışılmaktadır.
Film 1990 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
Brian'ın Hayatı / Life of Brian (1979)
Yönetmen: Terry Jones
Oyuncular: Graham Chapman, Terry Gilliam, John Cleese
Yönetmenliğini Terry Jones'un yaptığı, İngiliz komedi grubu Monty Python'ın 1979 yılı yapımı filmi. "Brian'ın Hayatı", yıllarca İncil'den dini konuları işleyen cıvık Hollywood filmlerinin parodisi niteliğinde bir filmdir. Bu filmlerin karikatürü olarak, dini veya politik fanatiklik gibi toplumun temel konularını işlemiştir. "Brian'ın Hayatı" zaman içinde kült-film olarak kabul edilmiştir.
Filmde, iki bin yıl önce üç bilge adam bir yapıya girip kralları için dua edeceklerdir. Yanlış bir odaya giren adamlar burada kundağa sarılmış bir bebek bulurlar. Bebeği kutsal sayan adamlar ona İsa ismini verirler. Kutsal bir varlık olarak görülen bu bebek, Brian, çevresi tarafından hayatı boyunca Mesih olarak saygı görecek; bu süreç boyunca din, siyaset, iktidar ve insanoğlu ile ilgili trajikomik olaylar yaşanacaktır.
Uçak / Airplane! (1980)
Yönetmen: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker
Oyuncular: Kareem Abdul-Jabbar, Leslie Nielsen, Peter Graves
Robert Hays eski dövüşçü ve uçuş ekibinin yemeklerden zehirlenmesi sonucu bir uçağın yönetimini ele almak zorunda kalan pilot rolüyle karşımızda. Kız arkadaşı (hostes) yardımcı pilot rolünde Julie Hagerty ve Robert Stack, Lloyd Bridges, Peter Graves, Leslie Nielsen, Kareem Abdul-Jabbar ve daha pek çok yıldız filmde rol alıyor.
Hikaye uçak felaketleri, dini konular, televizyon reklamları, romantizm, aşk ve bunun gibi bir dizi konuyla dalga geçerken eğlenceli ve komik bir sahneden bir diğerine atlıyor.
Playtime / Oyun Vakti (1967)
Yönetmen Jacques Tati
Oyuncular: Jacques Tati, Barbara Dennek, Valérie Camille
Fransız sinemacı Jacques Tati'nin yönettiği 1967 Fransa - İtalya ortak yapımı komedi filmidir. Film Türkiye'de son olarak Mart 1991'de 10. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde yönetmenin diğer filmleriyle birlikte gösterilmiştir. Filmin İngilizce olan özgün adı "Playtime", aynı zamanda birçok ülkedeki gösterim adı olmuştur.
Tati'nin hemen hemen tüm filmlerinde yaptığı gibi, hem yönettiği, hem başrolünü oynadığı hem de senaryosunu yazdığı bu film Fransız sinemacının dördüncü uzun metrajlı filmidir. Çekimleri 1964 yılında başlayıp dört yıl süren ve yüksek çözünürlüklü 70 mm geniş formata 6 kanallı ses sistemiyle çekilen "Oyun Vakti" için Tati, Paris kentinin gökdelenlerle dolu kalabalık bir bölümünü stüdyoda yeniden inşa ettirmişti. "Tativille" adı verilen bu devasa set yaklaşık 17 milyon Fransız frangına mâlolmuş ve bu nedenle "Oyun Vakti" yönetmenin en pahalı filmi olmuştu. Film gişede iş yapmayıca yönetmeni on yıl sürecek büyük bir borcun altına sokmuştu.
"Oyun Vakti" filminde Tati, geleneksel ahlâk değerlerinin oluşturduğu yaşam tarzı ile tüketim toplumunun ortaya çıkardığı kargaşa ve koşuşturma arasındaki çelişkiyi vurgular, modernleşmenin getirdiği yabancılaşmaya dikkati çeker.
Jacques Tati "Playtime" için 1969 yılında Danimarka'da En İyi Avrupa Bodil Ödülü'nü aldı. Aynı yıl Moskova Film Festivali'nde filme bir de "Gümüş Madalya" verildi.
This Is Spinal Tap (1984)
Yönetmen: Rob Reiner
Oyuncular: Rob Reiner, Christopher Guest, Michael McKean
Spinal Tap adlı İngiliz Trash Metal grubu, 1980'li yılların başlarında Amerika'ya yeniden turneye çıkmaya karar verirler. Turnenin organizatörü ise bir film yapımcısı olan Marti DeBergi'dir. DeBergi bu özel durumdan yararlanarak grubun bir belgeselini çekmenin planlarını yapmaktadır. Ancak seyahat esnasında oluşan imkansız durumlar, DeBergi'nin işin içinden çıkmasına izin vermeyecektir.
The General (1926)
Yönetmen: Clyde Bruckman, Buster Keaton
Oyuncular: Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender
"The General", sevdiği kadını kaçıranlardan kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Johnnie makinisti olduğu treni "The General"a ve Annabelle Lee isimli bir kadına aşıktır. Ancak Amerikan İç Savaşı başladığında çalıştığı hat iptal edilir ve Johnnie de bir mühendis olarak daha değerli hale geldiğinden servisten alınır. Annabelle bu durumun Johnnie’nin korkaklığından ötürü kaynaklandığını düşünmektedir. Bir casus Annabelle’in de içinde olduğu treni kaçırınca Johnnie hem trenini hem de sevdiği kadını kurtarmak üzere adrenalinle dolu bir yolculuğa çıkacaktır.
Büyük Lebowski / The Big Lebowski (1998)
Yönetmen: Joel Coen, Ethan Coen
Oyuncular: Jeff Bridges, Julianne Moore, John Goodman, Steve Buscemi, John Turturro, Philip Seymour Hoffman, David Huddleston
Filmin yönetmeni ve yapımcısı olan Coen Kardeşler (Joel Coen ve Ethan Coen) aynı zamanda senaryoyu yazıp filmin kurgusunu da yapmışlardır. Bu kara film parodisinin görüntüleri Roger Deakins'e aittir. Filmin özgün müziğini ise uzun süredir Coen kardeşlerle birlikte çalışan Carter Burwell yapmıştır.
Her şey Los Angeles'lı işsiz güçsüz, kaygısız ve miskin, bowling hastası "The Dude" (Ahbap) lakaplı Jeffrey Lebowski'nin (Jeff Bridges), kendisiyle aynı adı taşıyan bir milyonerle karıştırılmasıyla başlar. Tekerlekli sandalyeye mahkûm milyonerin genç karısı şehirdeki birçok kişiye borçlanmış ve borcunu ödememiştir. Dude Lebowski'nin evine gelen iki ganster onu tartaklayıp çok kıymetli halısına işeyince o da halısının parasını istemek için soluğu adaşının malikanesinde alır ve hiç ummadığı bir maceranın içine girmiş olur.
"Büyük Lebowski", ilk gösteriminin yapıldığı Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülüne aday gösterilmişti. Tek ödülünü ise Rusya'da film eleştirmenleri derneğinden aldı.
Modern Zamanlar / Modern Times (1936)
Yönetmen: Charlie Chaplin
Oyuncular: Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman
Filmin yapımcısı, senaryo yazarı, yönetmeni ve başrol oyuncusu Charlie Chaplin'dir. Ayrıca filmin müzikleri de Charlie Chaplin'e aittir.
1930'lu yıllarda hüküm süren Büyük Ekonomik Buhran sırasında makineleşmenin de etkisi ile bozulan ekonomik ve toplumsal koşulları, artan işsizlik sorununu dile getiren bu film Charlie Chaplin'in ilk kez 1914 yılında yarattığı Küçük serseri (Şarlo) tiplemesine dayanan son filmdir. Chaplin'in "Modern Times"'da Komünizm propagandası yaptığı ileri sürüldüğü için film ABD'de gişede pek başarılı olamadı, 1,5 milyon dolara malolan film ancak 1 milyon dolar hasılat yaptı. Aynı nedenle Almanya ve İtalya'da da yasaklandı. Avrupa'nın geri kalanında ise çok büyük başarı kazandı.
Her ne kadar filmde bazı ses ve müzik efektleri kullanılmış da olsa bu sessiz bir filmdir ve Chaplin'in çevirdiği son sessiz filmdir.
Amerikan Film Enstitüsü'nün (AFI) "tüm zamanların en iyi filmleri" arasında 78. sırada gösterdiği "Asri Zamanlar", 1989 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
To Be or Not To Be / Olmak ya da Olmamak (1942)
Yönetmeni: Ernst Lubitsch
Oyuncular: Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack, Felix Bressart, Lionel Atwill
Ernst Lubitsch’in yönettiği "To Be or Not To Be"nin (Olmak ya da Olmamak) senaryosu Polonya’nın ulusal marşı olarak kabul edilen Melchir Legyel’in "Poland is Not Yet Lost" öyküsünden uyarlandı. Lubitsch, politik hiciv, romantik komedi, savaş gerilimi arasında ölçülü bir denge kurarak faşizme karşı mizahla, incelikle, akılla, zekayla, cesaretle karşı durdu, meydan okudu.
İkinci Dünya Savaşı döneminde Alman işgali altında bulunan Polonya'da yaşam, Nazi'lere karşı olan herkes için oldukça zordur. Polonya'nın Nazi'lere direnişine çok ciddi şekilde zarar verebilecek bir casusun Alman'lara bilgi ulaştırmadan bir an evvel engellenmesi gerekmektedir. Joseph Tura ve karısı Maria'nın başını çektiği bir grup tiyatro oyuncusu, Nazi'lerle amansız bir mücadeleye girişirler.
Cuma Kızı / His Girl Friday (1940)
Yönetmen: Howard Hawks
Oyuncular: Abner Biberman, Cary Grant, Rosalind Russell
The Morning Post isimli çok satan bir gazetenin editörü olan Walter Burns, aynı gazetede çalıştığı eski karısı Hildy'nin sigortacı bir adamla nişanlandığını ve evlenmek üzere olduğunu öğrenir. Son derece başarılı bir çalışan olan Hildy, Walter'a, evlenip daha sakin bir hayat kurmak için işten ayrılacağını bildirir. Bu durum Walter'ın en iyi çalışanını kaybetmesi anlamına gelmektedir ve Walter'ın hiç de böyle bir niyeti yoktur. Bu nedenle çalışmalara başlayan adam, Hildy'nin nişanlısını takibe alıp başına türlü dertler açmaya çalışır.
Monty Python and the Holy Grail / Monty Python ve Kutsal Kâse (Terry Gilliam and Terry Jones, 1975)
Yönetmen: Terry Jones, Terry Gilliam
Oyuncular: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle
İngiliz komedi grubu Monty Python'ın 1974 yılı yapımı filmidir. Film, Kral Arthur efsanesi ve Kutsal Kâse arayışını hicivsel olarak işler. Filme yakın plandan bakınca aslında söz konusu olan, Fransız-İngiliz ilişkileri gibi ya da "medya gerçeği" ve "gerçek" arasındaki farklılaşma gibi durumlardır.
Düşük bütçesine rağmen başarılı ve çoğu kişi tarafından beğeni kazanabilmiş film, Bilindik Ortaçağ efsanelerini, King Arthur ve Şövalyeleri ile hem kültürel hem de dini açıdan önemli bir yere sahip Kutsal Kâse arayışını absürt bir dille anlatıyor.
Büyük Diktatör / The Great Dictator (Charlie Chaplin, 1940)
Yönetmen: Charlie Chaplin
Oyuncular: Charlie Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard
"Büyük Diktatör", Charlie Chaplin'in yönettiği ve başrolü Paulette Goddard ile paylaştığı, 1940, ABD yapımı politik komedi filmidir. Aynı zamanda Chaplin'in ilk sesli filmidir.
Filmde Nazizm ve Chaplin tarafından canlandırılan Adolf Hitler oldukça sert bir şekilde eleştirilmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî olarak Nazi Almanyası ile hâlâ barış içinde olduğu ve savaşa henüz girmediği bir dönemde çekilen filmin, kendi dönemi içinde sıradışı bir yeri vardır. Hitler ve emrindeki Nazilerin işgal ettikleri bölgelerde yaptıklarının henüz tam olarak açığa çıkmadığı bir dönemde, Chaplin yaptığı film ile Hitler'in Yahudi mallarını kamulaştırması, antisemitizm, faşizm konularını Nazileri yerden yere vurarak işlemiş; hatta filmde Nazileri beyinleri ve kalpleri makineden yapılma insanlar olarak tanımlamıştır.
Film ayrıca, yaklaşık 4 dakika süren bitiş konuşması ile ünlüdür.
"Büyük Diktatör", 1997 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
Film, gösterime girdiği yıllarda Almanya'da yasaklanmıştır.
Gümüş Eyerler / Blazing Saddles (Mel Brooks, 1974)
Yönetmen: Mel Brooks
Oyuncular: Cleavon Little, Gene Wilder, Slim Pickens
"Blazing Saddles", Mel Brooks tarafından yönetilen 1974 tarihli bir Amerikan hicivli Batı kara komedi filmidir. Cleavon Little ve Gene Wilder'ın başrollerini paylaştığı film, Brooks, Andrew Bergman, Richard Pryor, Norman Steinberg ve Alan Uger tarafından yazılmıştır ve Bergman'ın hikayesine ve taslağına dayanmaktadır.
Şehir Işıkları / City Lights (1931)
Yönetmen: Charlie Chaplin
Oyuncular: Charles Chaplin, Virginia Cherrill, Florence Lee, Henry Bergman
Harry Myers, Hank Mann, Albert Austin
Charles Chaplin'in yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 1931 yapımı sessiz bir filmdir. Chaplin aynı zamanda filmin müziklerini de bestelemiştir.
"Şehir Işıkları", 1991 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
Genç Frankenstein / Young Frankenstein (1974)
Yönetmen: Mel Brooks
Oyuncular: Mel Brooks, Gene Wilder, Marty Feldman, Peter Boyle, Teri Garr
"Genç Frankenstein", Mel Brooks tarafından yönetilen ve üncü karakter olarak Gene Wilder'in başrolünü oynadığı, ünlü Dr. Victor Frankenstein'ın soyundan ve canavar olarak Peter Boyle'nin oynadığı 1974 Amerikan komedi korku filmi.
The Party (1968)
Yönetmen: Blake Edwards
Oyuncular: Peter Sellers, Claudine Longet, Gavin MacLeod, Denny Miller, Jean Carson
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Blake Edwards 'ın üstlendiği filmin senaryosunu da kendi hikâyesinden Edwards yazmıştır.
Film Hollywood'da tutunmaya çalışan önemsiz bir Hint aktörün (Peter Sellers) yaptığı sakarlıklar sonunda setten kovulurken, bir yanlışlık sonucunda isminin ünlü bir yapımcının vereceği partinin davet listesine yazılması ile başlar.
Önemsiz bir Hint aktör olan Hrundi V. Bakshi (Peter Sellers) yaptığı sakarlıklar sonucunda figüran olarak rol aldığı bir filmi mahveder ve setten kovulur. İsmi üst yönetime bildirilirken yanlışlıkla ünlülerin davetli olduğu görkemli bir Hollywood partisinin davet listesine yazılır. Hem İngilizcesinin çok yeterli olmayışı, hem de sakarlığı partinin altını üstüne getirmesine yetecektir.
Kaynak: BBC Türkçe, Wikipedia, Beyazperde
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