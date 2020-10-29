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Bazıları Sıcak Sever / Some Like It Hot (1959)

Yönetmen: Billy Wilder

Oyuncular: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon

Filmin senaryosu, Billy Wilder ve I. A. L. Diamond tarafından, Robert Thoeren ve Michael Logan'a ait bir öyküden yola çıkılarak sinemaya uyarlanmıştır. Bu öykü Logan tarafından ilk olarak (gangster sahnelerini içermeyecek şekilde) "Fanfaren der Liebe" adlı 1951 yılı Kurt Hoffmann yapımı bir film için yazıldığından, Wilder'ın filmi aynı öykünün yeniden çevrimi olarak görülmüştür.

Filmin renkli olarak çekilmesi planlanmış; ancak deneme çekimlerinden sonra Tony Curtis ve Jack Lemmon'ı kadın kılığına sokmak için yapılan ağır makyajın yol açtığı görüntü sorunları nedeniyle filmin siyah-beyaz olmasına karar verilmiştir.

"Bazıları Sıcak Sever", 2000 yılında Amerikan Film Enstitüsü tarafından tüm zamanların en iyi Amerikan komedi filmi seçilmiştir.

Film, 1989 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.