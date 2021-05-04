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Ranaut, sinema dahil sesini yükseltmek için kullanabileceği birçok platformun bulunduğunu sözlerine ekledi.

Meslektaşlarına ve diğer ünlülere karşı suçlamalarda bulunmak için sıklıkla Twitter ve Instagram gibi platformları kullanan oyuncunun ismi birçok kez bu tür tartışmalarda geçerken Hindistan Başbakanı Modi ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), eleştirilerinin öznesi olmamıştı.