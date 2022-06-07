Umut Bozok'tan Galatasaray açıklaması: Ciddi bir şey yok

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 13:53
<p>Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Umut Bozok, Twitch hesabından yaptığı yayında takipçileriyle buluştu.</p>

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Umut Bozok, Twitch hesabından yaptığı yayında takipçileriyle buluştu.

<p>Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Umut Bozok, Twitch hesabından yaptığı yayında takipçileriyle buluştu.</p>

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Umut Bozok, Twitch hesabından yaptığı yayında takipçileriyle buluştu.

<p>Kendisine en çok zorluk çıkaran savunma oyuncularıyla ilgili konuşan golcü futbolcu, "Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcao, Denswil ve Abdülkerim Bardakçı" isimlerini söyledi.</p>

Kendisine en çok zorluk çıkaran savunma oyuncularıyla ilgili konuşan golcü futbolcu, "Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcao, Denswil ve Abdülkerim Bardakçı" isimlerini söyledi.

<p>Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açan Bozok, "Kerem inanılmaz bir futbolcu. Çok genç, kendisini daha geliştirecek. Avrupa'ya gitse iyi olur ancak Galatasaray'da kalsa da iyi olur. Galatasaray'ın Kerem'e ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.</p>

Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açan Bozok, "Kerem inanılmaz bir futbolcu. Çok genç, kendisini daha geliştirecek. Avrupa'ya gitse iyi olur ancak Galatasaray'da kalsa da iyi olur. Galatasaray'ın Kerem'e ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.

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