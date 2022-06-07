Umut Bozok'tan Galatasaray açıklaması: Ciddi bir şey yok

Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açan Bozok, "Kerem inanılmaz bir futbolcu. Çok genç, kendisini daha geliştirecek. Avrupa'ya gitse iyi olur ancak Galatasaray'da kalsa da iyi olur. Galatasaray'ın Kerem'e ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.