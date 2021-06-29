<p>Usta yazarlar Ankara Armada AVM açık havada Kitap ve Sanat Fuarı'nda okurlarıyla buluşacak<br></p>
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Usta yazarlar Ankara Armada AVM açık havada Kitap ve Sanat Fuarı'nda okurlarıyla buluşacak

<p><strong>Niyazi Altunya</strong></p><p>29 Haziran Salı -&nbsp; Saat: 15:00</p>
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Niyazi Altunya

29 Haziran Salı -  Saat: 15:00

<p><strong>A.Celal Binzet&nbsp;</strong></p><p>3 Temmuz Cumartesi-&nbsp; Saat: 15:00</p>
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A.Celal Binzet 

3 Temmuz Cumartesi-  Saat: 15:00

<p><strong>Işık Kansu</strong></p><p>3 Temmuz Cumartesi-&nbsp; Saat: 15:00</p>
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Işık Kansu

3 Temmuz Cumartesi-  Saat: 15:00

<p><strong>Mustafa Balbay</strong></p><p>4 Temmuz Pazar -&nbsp; Saat: 16:00</p>
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Mustafa Balbay

4 Temmuz Pazar -  Saat: 16:00

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