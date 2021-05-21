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Elektronik üzerine okuduğu kitaplardan sonra uzay sisteminin dikkatini çektiğini ve yıldızları izlemeye başladığını belirten Ahmet Kahraman, uzay merakının pahalı bir hobi haline geldiğini belirterek, “Astronomi benim hobim. Küçük yaştan beri tutkuyla gökyüzünü izliyorum. Gökyüzünü çıplak gözle izlerdik. Bir dürbün edinebildim, o zamanlar böyle optik aletler falan bulunmazdı. Dürbünle izledik. Gökyüzünü daha iyi tanıdık. En sonunda teleskop edinmek kaçınılmaz oldu. O zamanlar ithalatı yapılmayan bir optik aletti. Biz kendimiz yapmaya çalıştık onu değişik merceklerle. Sonra basit bir teleskop edindim. Uzun yıllar onunla gözlem yaptım" diye konuştu.