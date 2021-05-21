Uzay merakı nedeniyle toplam 14 teleskop edindiğini belirten Kahraman, bunlardan 3'ünü derin uzay görüntülemede, gezegenleri ve Ay'ın yüzeyini, gök olaylarını görüntülemede kullandığını söyledi. Kahraman, Satürn’ün halkalarını, Jüpiter’in uydularını ve bulut kuşaklarını, Merkür ve Venüs’ün çeşitli evrelerini, Güneş lekelerini, birçok yıldız kümesi Orion nebulasını gözlemleyip, fotoğrafladığını söyledi.
Elektronik üzerine okuduğu kitaplardan sonra uzay sisteminin dikkatini çektiğini ve yıldızları izlemeye başladığını belirten Ahmet Kahraman, uzay merakının pahalı bir hobi haline geldiğini belirterek, “Astronomi benim hobim. Küçük yaştan beri tutkuyla gökyüzünü izliyorum. Gökyüzünü çıplak gözle izlerdik. Bir dürbün edinebildim, o zamanlar böyle optik aletler falan bulunmazdı. Dürbünle izledik. Gökyüzünü daha iyi tanıdık. En sonunda teleskop edinmek kaçınılmaz oldu. O zamanlar ithalatı yapılmayan bir optik aletti. Biz kendimiz yapmaya çalıştık onu değişik merceklerle. Sonra basit bir teleskop edindim. Uzun yıllar onunla gözlem yaptım" diye konuştu.
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