Van'a 1,5 ayda 50 bin İranlı turist geldi

DHA
26 Şubat 2022 Cumartesi, 11:56
Van'a 1,5 ayda 50 bin İranlı turist geldi

Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 2022 yılının ilk 1,5 ayında 50 bin İranlı turist Türkiye'ye giriş yaptı.

Van'a 1,5 ayda 50 bin İranlı turist geldi

Van’a, sınır komşusu olması nedeniyle İranlıların yoğun ilgisi sürüyor. 2022 yılının ilk 1,5 ayında 50 bin İranlı turist kente geldi. 

Van'a 1,5 ayda 50 bin İranlı turist geldi

İranlıların özellikle mart ayında ülkelerindeki nevruz tatilinde kente yoğun olarak gelmesi de bekleniyor.

Van'a 1,5 ayda 50 bin İranlı turist geldi

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