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WhatsApp hesap bilgileri raporu elinize ulaştığı zaman siz de göreceksiniz ki uygulama hiçbir şekilde mesaj içeriklerinize ulaşmıyor. WebTekno'nun aktardığına göre, bu durumu E2E uçtan uca koruma protokolü sağlıyor.

Yani kimin, kime, saat kaçta mesaj attığı görülebiliyor ancak mesaj içeriği hiçbir şekilde görüntülenmiyor.

