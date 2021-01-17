Dünya çapında milyarca aktif kullanıcıya sahip WhatsApp, son olarak yayınladığı ve tüm kullanıcıların kabul etmesi zorunlu olan kullanıcı sözleşmesi ile dikkat çekmiş ve acaba WhatsApp hangi verilerimize ulaşıyor sorusunun sorulmasına neden olmuştu. 6 adımda WhatsApp'ın hangi verilere ulaştığını anlatmıştık. En çok merak edilen sorulardan biri de WhatsApp'ın mesajlara erişip erişemediği. Peki WhatsApp mesaj içeriklerine ulaşabiliyor mu?
WhatsApp hesap bilgileri raporu elinize ulaştığı zaman siz de göreceksiniz ki uygulama hiçbir şekilde mesaj içeriklerinize ulaşmıyor. WebTekno'nun aktardığına göre, bu durumu E2E uçtan uca koruma protokolü sağlıyor.
Yani kimin, kime, saat kaçta mesaj attığı görülebiliyor ancak mesaj içeriği hiçbir şekilde görüntülenmiyor.
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