WikiLeaks'in kurucusu Assange hapishanede evlendi

Kutlama için hapishanenin dışında toplanan ve Assange'ın serbest bırakılmasını talep eden destekçileri de "Assange'a özgürlük", "Tebrikler Bay ve Bayan Assange", "Tanrı sizi korusun" yazılı pankartlar taşıdı.

Assange ve Moris'in, Assange'ın Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığındığı dönemde dünyaya gelen 2 ve 4 yaşlarında iki çocuğa sahip olduğu biliniyor.