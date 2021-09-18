Yangın sonrası Marmaris'te doğa, yeniden canlanıyor
Tamamen ve kısmen yanan bazı ormanlık alanlarda bitkiler 50 günde boy vermeye başladı. Marmaris-İçmeler yolunun 11'inci kilometresinde kül olan Pamucak mevkisi civarındaki yerleşim alanlarına yakın orman yerlerini, yeşil bitki örtüsü sarmaya başladı. İlçenin 34 kilometre kırsalında yangından en çok etkilenen Osmaniye-Bayır mahalleleri arasında, yanan alanlarda kısmen zarar gören kızılçam ağaçlarının dibinde ve çevresindeki filizlenmeler dikkat çekti.
'FİLİZLER BÜYÜMEYE BAŞLADI'
Yanan alanlarda inceleme yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, "Yanan orman alanlarında yaptığım incelemelerde, maki türlerinin tekrar toprak altından sürgün verip yeşerdiğini görüyoruz. Alanın yanmamış ve az etkilenmiş yerlerinde yaban domuzu ve ötücü kuşlar gördük. Yaptığımız dinlemelerde ağaçkakan gibi çeşitli türlerin bu alanlara yerleşmeye başladığını gördük. Orman müdürlüğü, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bilgi alışverişleri faydalı oldu. Doğa kısa zamanda yeşermek için yolunu buluyor. Çoğu alan doğal haline bırakılacak. Yangında toprağa sığınan karıncaların yeni delikler (yuvalar) açarak kışa hazırlık yaptığı gözlemlendi. Kurumlarla birlikte koordineli izlemeler devam ediyor" dedi.
'MARMARİS KÜLLERİNDEN DOĞUYOR'
Gezgin ve doğasever Sait Kılıçsallayan da yanan orman alanlarında incelemelerde bulundu. Kılıçsallayan, sosyal medya hesabından yanmış veya kısmen zarar görmüş ağaçların altında büyüyen bitki örtüsünü çekerek, paylaşımda bulundu. Marmaris'in küllerinden doğmaya ve büyümeye devam ettiğini söyleyen Kılıçsallayan, "Yanan yerlerde yeşili görünce çok mutlu oldum. Doğa yeşerecek ve zamanla büyüyerek her yeri kaplayacak. Bir yıl geçmeden bu siyah alanlar yeşil olacaktır. Doğa yeniden fışkırmaya başladı. Kısa sürede Marmaris'in eski yeşilliğine kavuşacağına inanıyorum" dedi.
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