Yangın sonrası Marmaris'te doğa, yeniden canlanıyor

'FİLİZLER BÜYÜMEYE BAŞLADI'

Yanan alanlarda inceleme yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, "Yanan orman alanlarında yaptığım incelemelerde, maki türlerinin tekrar toprak altından sürgün verip yeşerdiğini görüyoruz. Alanın yanmamış ve az etkilenmiş yerlerinde yaban domuzu ve ötücü kuşlar gördük. Yaptığımız dinlemelerde ağaçkakan gibi çeşitli türlerin bu alanlara yerleşmeye başladığını gördük. Orman müdürlüğü, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bilgi alışverişleri faydalı oldu. Doğa kısa zamanda yeşermek için yolunu buluyor. Çoğu alan doğal haline bırakılacak. Yangında toprağa sığınan karıncaların yeni delikler (yuvalar) açarak kışa hazırlık yaptığı gözlemlendi. Kurumlarla birlikte koordineli izlemeler devam ediyor" dedi.