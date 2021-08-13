5

Orada bir veteriner arkadaşa götürülmüş. Bu travma olduğu için gerekli önlemleri almış. İç kanama karşı müdahale yapmış. Daha sonra buraya geldi. Hayvanın genel durumu iyi değil. Gözleri görmediği için sanırım yüksekten düşmüş. Çenesinde bir sıkıntı var. Çenesine bakacağız. genel durumunu serumlarla falan desteklemeye çalışacağız.

