Fethiye, The Times’e girdi: Ekimde tatil yapılacak en iyi yer

Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:51

Güncelleme: 03.10.2023 - 15:51

İngilizlerin ünlü gazetesi The Times Gazetesi, “Best places for a beach holiday in October” (Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler) listesini açıkladı. The Times listesinde Türkiye’den sadece Fethiye’ye yer verdi.

Listenin giriş yazsında, "Bütçesine dikkat eden gezginlerin daha düşük fiyatlardan yararlanması için ideal bir fırsat" denildi. Ekim tatili için 10 ülkeden 10 adres önerildi.

Türk turizminin Güney Ege'deki yıldızlarından Fethiye'nin ikinci sıradan girdiği listenin başında İspanya’da İbiza yer alırken, Malta üçüncü oldu.

Fethiye'nin "Türk Rivierası" diye adlandırılan Ege ve Akdeniz arasında kalan kısmın ana merkezi olduğu belirtilen haberde "Aileler için kusursuz bir seçenek" ifadesine yer verildi.

The Times’in sıralaması şu şekilde: İbiza (İspanya), Fethiye (Türkiye), Malta, Zanzibar (Tanzanya), Goa (Hindistan), Cape Down (Güney Afrika), Algarve (Portekiz), Jamaika, Tulum (Meksika), Girit (Yunanistan).