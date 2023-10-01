Yayınlanma: 01.10.2023 - 12:13

Güncelleme: 01.10.2023 - 12:33

Mart 2014 tarihlerinde yapılan bir toplantıda, Uluslararası Kahve Örgütü tarafından Expo 2015'in bir parçası olarak Milano'da ilk resmi Uluslararası Kahve Günü'nün başlatılmasına karar verildi. Uluslararası Kahve Günü'nün kesin kökeni bilinmemektedir. İlk kez 1983 yılında Japonya'da Tüm Japonya Kahve Birliği tarafından tanıtıldı. Mart 2014'te, ICO'ya (Uluslararası Kahve Örgütü) Üye Devletler, dünya çapındaki kahve severler için tek bir kutlama günü oluşturmak amacıyla 1 Ekim'de Uluslararası Kahve Günü düzenlemeyi kabul etti.

1 EKİM DÜNYA KAHVE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ…

Tüm dünyada coşkuyla kutlanan, 1 Ekim Dünya Kahve Günü ülkemizdede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İşte; Dünya Kahve günü etkinleri…

TARİHİ BETA YENİ HAN’DA, DÜNYA KAHVE GÜNÜ KUTLAMASI!

16. yüzyılda İstanbul’da kahvenin ilk kavrulduğu yer olan tarihi Beta Yeni Han, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nü çok özel bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Kahve Danışmanı ve Yazar Cenk Girginol’un konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, tadım ve ikramlarıyla lezzetli ve keyifli bir gün yaşamak isteyen tüm kahve tutkunlarına açık olacak. 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde, kahvenin tarihi, kahveye dair hikâyeler, kahve demleme-saklama-pişirme yöntemleri gibi başlıklarla, kahve üstadı Cenk Girginol’un keyifli sohbetini dinleme imkânı bulacak olan Beta Yeni Han misafirleri, konuşma sonrası düzenlenecek cupping yarışması ile de keyifli anlar yaşayacak. En fazla 5-7 kişinin katılımıyla gerçekleşecek cupping yarışmasında, hazırlanan dünya kahvelerinden her kişi için 5 grup içinde 4'erli fincanlar demlenecek, her 4 fincanın 1 tanesi farklı bir dünya kahvesi olacak. Farklı olan kahvenin tahmin edilmeye çalışacağı yarışmada 5 grup sonunda seçilecek birinci, ikinci ve üçüncüye hediyeler verilecek. Cenk Girginol’un ev sahipliğinde gerçekleşecek cupping yarışmasına damak tadına güvenen herkes katılabilir. Birbirinden leziz Beta kahveler ve tadım ikramlarıyla lezzetlenecek etkinlik, tüm Beta Yeni Han ziyaretçilerinin katılımına açık olacak.

KAHVENİZİN YANINDA SONBAHAR LEZZETLERİ!

Havalar yavaş yavaş serinlemeye başlarken içecek tercihleri de soğuktan sıcağa değişiyor. Avrupa’nın en büyük bağımsız kahve zincirlerinden Caffè Nero sonbahara yeni ürünlerle merhaba diyor. Flat White ve profiteroles cake artık mağazalarda. Yumuşak içimli kahveleri sevenlerin içeceği Flat White bir veya iki atış espresso üzerine zarif ve kadifemsi bir doku oluşturmak için dökülen mikro köpüklü süt ile yapılıyor. Profiteroles Cake ise bu sezona özel yeni bir ürün. Bitter çikolata kaplı granül şeker ile süslenen Profiteroles Cake yeni tatlar arayanların tercihi olabilir.

KAHVE BAHANE, DÜNYA KAHVE GÜNÜ ŞAHANE!

Bugün kahve içmek için gerçek bir bahaneniz var! 1 Ekim Dünya Kahve Günü, kahvenin karşı konulamaz tadını bir kez daha hatırlamak ve doyasıya kahve içmek için isteyenler için harika bir fırsat. Ülkemizde ise son yıllarda değişen ve git gide gelişen kahve kültürü, pek çok farklı kahve çeşidini deneyimlememizi sağlıyor. Yeme içme trendlerini yakından takip eden Özsüt, kahve tutkunlarının keyfine keyif katacak lezzetleri ve zengin kahve menüsü ile Dünya Kahve Günü’nü taçlandırıyor. Özenle seçilen kahve çekirdeklerini, Türk damak tadına uygun olacak şekilde harmanlayan, öğüten ve çeken Özsüt’ün kahve menüsünde, geleneksel Türk kahvesinden espresso’ya, yöresel filtre kahvelerden sıcak ve soğuk spesiyal seçeneklerine kadar birçok alternatif bulunuyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ’NE ÖZEL İNDİRİM!

1926’dan bugüne tüketicilere premium çikolata deneyimi sunan GODIVA, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nü kahve tutkunlarıyla birlikte kutlamaya hazırlanıyor. Dünya Kahve Günü boyunca, yüzde 100 Arabica çekirdeklerinden oluşan ve eşsiz aromalara sahip tüm kahve çeşitlerinde sunduğu yüzde 25 indirim ile GODIVA CAFE’lerde kahve severleri ağırlıyor. Bu özel günde, kafe menülerinde yer alan tüm kahve çeşitleri yüzde 25 indirimle sunuluyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ’NE ÖZEL GÜNÜN KAHVESİ

Gün boyu enfes kahve kokusunu şehrin sokaklarında hissettirecek olan Tchibo, mağazalarındaki 1 Ekim Dünya Kahve Günü’ne özel sürpriz indirim fırsatları ile kahve severlerin gönlünü fethetmeye hazırlanıyor. 70 yıllık kahve uzmanlığı ile her yudumunda gerçek kahve lezzetini keşfettiren Tchibo, #GününKahvesiTchibo sloganı ile kahve severlere karnaval havasında bir gün yaşatmaya hazırlanıyor. Şehrin birçok yerinde gerçek kahve lezzetini doyasıya yaşatacak. Saat 12.30’da Şaşkınbakkal Tchibo Mağazasında başlayacak karnaval heyecanı, gün boyunca Bağdat Caddesi, Kadıköy ve Beşiktaş sokaklarına uzanacak. 1 Ekim’de Dünya Kahve Günü’nde gününüze keyif katmaya ne dersiniz?





