Kayseri yağlaması (şebit) nasıl yapılır?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 19:26

Güncelleme: 31.07.2023 - 19:26

Kayseri yağlaması (şebit) adı verilen ince açılan bazlama ekmeğinin üzerine kıymalı harç konulması suretiyle yapılan, sarımsaklı yoğurt servis edilen bir yemektir. Ekmeklerin, yağlı kıyma karışımı ile yumuşatılarak, kat kat tabağa konulması ile hazırlanır. Yağlama yapılırken, yufkalar üst üste konulur ve aralarına yağ sürülür. Kayseri’de genellikle kahvaltı sofralarında veya çayın yanında ikram edilir. İşte püf noktalarıyla Kayseri yağlaması (şebit) tarifi…

KAYSERİ YAĞLAMASI (ŞEBİT) TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker



İç harcı için

500 gr. kıyma

2 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon



Üzeri için

Sarımsaklı yoğurt

Maydanoz





Yapılışı



Öncelikle hamuru için; geniş bir kabın içine unu alın ve ortasına süt, maya, sıvı yağ, tuz ve şekeri ilave ederek karıştırın. Ilık suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurun. Ayrı bir temiz bir kabın içine un serpin ve hazırladığınız hamuru içine aktarın. Üzerini streç film ile kapatarak oda sıcaklığında iki katına çıkana kadar yaklaşık mayalandırmaya bırakın.



İç harcı için: Soğanları küp küp doğrayın. Bir tavanın içine kıymaları alın hafifçe soteleyin. Ardından içine soğanları ilave edin. Kavurun. Soğanlar kavurulunca içine rendelenmiş domatesleri ilave edin. biberleri küp küp doğrayıp ekleyin. Salçasını da ilave edin ve pişmeye bırakın. Ardından azar azar su ilave edip, tuz ve baharatları ilave edin. Bir kaç dakika karıştırıp pişirin. Ocaktan alın.

Hamur ve iç harcı birleştirmek için: Mayalanan hamuru tezgahın üzerine alın. Bezeler haline getirin ve üzerini bir bezle kapatarak 10-15 dakika mayalanmaya bırakın. Oklava yardımıyla hafif unlayıp bezeleri servis tabağı boyutunda tek tek açın. Hamurun üzerindeki unları silkeleyin. Yapışmaz bir tavayı ocağın üzerine alın ve iyice ısıtın. Isınan tavaya açtığınız hamurları tek tek aktarın ve arkalı önlü pişirin. Tüm hamura aynı işlemi uygulayın. Tüm yufkaları pişirdikten sonra bir pişmiş yufka ardından hazırladığınız kıymalı iç, ardından tekrar yufka sıralamasıyla kat çıkın.Tüm iç harç ve yufkalar bittiğinde üzerini sarımsaklı yoğurt ve ince kıyılmış maydanozla süsleyin ve dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!







