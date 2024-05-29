Anadolu'nun baharından enfes lezzet: Zade Kebabı tarifi

Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:51

Güncelleme: 29.05.2024 - 09:51

Zade Kebabı, Anadolu'nun zengin mutfak mirasından doğan ve baharın tazeliğiyle öne çıkan bir lezzettir. Bu eşsiz tarif, Anadolu'nun baharından ilham alarak, geleneksel lezzetleri modern bir dokunuşla buluşturur ve sofralarınıza ayrıcalık katmak için ideal bir seçenektir. İşte, Zade Kebabı tarifi...

ZADE KEBABI TARİFİ

Malzemeler

250-300 gr kuşbaşı et

1 dolu tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 fiske karabiber

1 adet iri sulu domates

1 adet soğan

2 adet biber

2 adet patates

2 çorba kaşığı sıvı yağ (Etli Harç İçin)

4 diş sarımsak

4 adet uzun patlıcan

Sıvıyağ (Kızartmak İçin)

Kaşar peyniri rendesi (Üzerine)

Yapılış