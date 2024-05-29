Anadolu'nun baharından enfes lezzet: Zade Kebabı tarifi
Anadolu'nun zengin mutfak kültüründen ilham alan Zade Kebabı, baharın tazeliğiyle damakları şenlendiriyor. Bu eşsiz tarif, enfes lezzetiyle sofralarınıza ayrıcalık katıyor. İşte, Zade Kebabı tarifi...
Zade Kebabı, Anadolu'nun zengin mutfak mirasından doğan ve baharın tazeliğiyle öne çıkan bir lezzettir. Bu eşsiz tarif, Anadolu'nun baharından ilham alarak, geleneksel lezzetleri modern bir dokunuşla buluşturur ve sofralarınıza ayrıcalık katmak için ideal bir seçenektir. İşte, Zade Kebabı tarifi...
ZADE KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 250-300 gr kuşbaşı et
- 1 dolu tatlı kaşığı salça
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 fiske karabiber
- 1 adet iri sulu domates
- 1 adet soğan
- 2 adet biber
- 2 adet patates
- 2 çorba kaşığı sıvı yağ (Etli Harç İçin)
- 4 diş sarımsak
- 4 adet uzun patlıcan
- Sıvıyağ (Kızartmak İçin)
- Kaşar peyniri rendesi (Üzerine)
Yapılış
- Zade kebabı yapımında; öncelikle 300 gr kuşbaşı doğranmış eti kızgın bir teflon tencere içine koyun. 5 dakika kadar ara ara karıştırarak, kavurun. Daha sonra etlerin üzerini biraz geçecek kadar su dökün. Etler suyunu çekip, yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Diğer tarafta 3 adet uzun kemer patlıcanı alacalı olarak soyup, sap kısımlarını kesin. Bıçak yardımı ile uzunlamasına çok kalın ve ince olmayacak şekilde dilimleyin. 2 adet orta boy patatesin kabuğunu soyup, küpler halinde doğrayın. 1 adet domates, 2 adet yeşil biber, 1 adet orta boy soğan ve 2 diş sarımsağı ince ince doğrayın.
- Geniş bir tava içine sıvı yağ koyup, kızdırın. Patlıcanları kızgın yağ içinde arkalı önlü kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alıp, yağlarının süzülmesini sağlayın. Patlıcanları kızarttıktan sonra doğranmış patatesleri de kızgın yağ içinde kızartın.
- Etler piştikten sonra içine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı dökün. Doğranmış sarımsak, soğan ve biberleri ekleyin. Soğan ve biberler yumuşayana kadar kavurun. Daha sonra doğranmış domates ve 1 tatlı kaşığı domates salçası koyun. Domatesler yumuşayıp, suyunu çekene kadar pişirin. Et harcı piştikten sonra damak tadınıza göre tuz, karabiber ve kızarttığınız patatesleri ekleyip, iyice karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp, etli patates harcını 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
- Diğer tarafta 4 adet güveç kabına kızarttığınız iki patlıcanı çapraz şekilde üst üste koyup, uç kısımlarını sarkıtın. Patlıcanların üzerine 1 tutam tuz serpiştirin. Patlıcanların orta kısmına etli patates harcından koyun. Dışarı sarkan patlıcanları harcın üzerine kapatın. Hazırladığınız zade kebabının üzerine rendelenmiş kaşar peynir serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Üzeri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
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