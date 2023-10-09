Neden ham kakao? Ham kakaonun özellikleri nelerdir?

Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:24

Güncelleme: 09.10.2023 - 12:24

Ham kakao tozu, kakao çekirdeklerinin yüksek ısıya ve kimyasallara maruz kalmadan doğrudan öğütüldüğü katkısız bir ürün çeşidi. Kakao çekirdeklerinde doğal olarak bulunan bileşenler, bu ürünlerde de yüksek oranda korunuyor. Ayrıca ham kakao tozunun üretiminde hiçbir yardımcı madde kullanılmıyor. Geleneksel yollarla öğütülerek toza dönüştürülen çekirdekler, direkt olarak tüketime hazır hale geliyor. Ham kakao tozunun tadı da bu nedenle endüstriyel kakao tozlarına göre çok daha yoğun ve keskin bir şekilde hissediliyor. Ürün, bu yönüyle fiyat olarak yüksek değerine rağmen çok daha ekonomik ve verimli bir kullanım sunabiliyor. Çünkü ham kakao tozunu standart kakao tozunun üçte biri oranında kullanmak, tat ve renk bakımından fazlasıyla yeterlilik sağlıyor.

NEDEN HAM KAKAO KULLANMALIYIZ?

İşlenmiş kakao ile hazırlanan besinler kilo almaya sebep olurken ham kakao çekirdekleri içerisinde bulunan lif, tok kalmanıza yardımcı olmaktadır. Böylece kilo vermek için kullanılan besinler arasında yer almaktadır.



Ham kakao içerisinde bulunan flavonodi maddesi, beynin daha sağlıklı ve hızlı çalışmasını sağlamaktadır. Bu yüzden ders çalışırken öğrencilere bitter çikolata tüketmeleri önerilir.



Çikolata mutluluğu arttırması ile bilinen bir yiyecektir. Bunun sebebi kakaonun vücuttaki serotonin üretimine katkı sağlamasıdır. Ham kakao depresyon ve stresi azaltan doğal bir besindir.



Ham kakao, cildin erken yaşlanmasını önler. Cilt sağlığı için önemlidir.



Ham kakaoyu, endüstriyel, kakao kullandığını her yemekte kullanabilirsiniz.





