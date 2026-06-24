Özel günlerin vazgeçilmez lezzeti: Konak kebabı tarifi

Türk mutfağının sevilen fırın yemeklerinden biri olan Konak Kebabı, kat kat lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Kızartılmış patlıcanların üzerine yerleştirilen yumuşacık et harcı, patates püresi ve eriyen kaşar peyniriyle tamamlanarak adeta görsel bir şölen sunar. Özellikle özel günlerde ve misafir ağırlarken tercih edilen bu tarif, klasik kebap tariflerine farklı ve doyurucu bir alternatif arayanların favorisi olmaya adaydır. İşte nefis konak kebabı tarifi...