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Özel günlerin vazgeçilmez lezzeti: Konak kebabı tarifi
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Özel günlerin vazgeçilmez lezzeti: Konak kebabı tarifi

24.06.2026 17:39:00
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Haber Merkezi
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Özel günlerin vazgeçilmez lezzeti: Konak kebabı tarifi

Kat kat hazırlanan özel sunumu ve doyurucu içeriğiyle konak kebabı, hem göze hem damağa hitap eden, sofraların en sevilen fırın yemekleri arasında yer alıyor. İşte nefis konak kebabı tarifi...

Özel günlerin vazgeçilmez lezzeti: Konak kebabı tarifi

Türk mutfağının sevilen fırın yemeklerinden biri olan Konak Kebabı, kat kat lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Kızartılmış patlıcanların üzerine yerleştirilen yumuşacık et harcı, patates püresi ve eriyen kaşar peyniriyle tamamlanarak adeta görsel bir şölen sunar. Özellikle özel günlerde ve misafir ağırlarken tercih edilen bu tarif, klasik kebap tariflerine farklı ve doyurucu bir alternatif arayanların favorisi olmaya adaydır. İşte nefis konak kebabı tarifi...

Özel günlerin vazgeçilmez lezzeti: Konak kebabı tarifi

KONAK KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Patlıcanlar için:

  • 2 adet patlıcan
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Etli harç için:

  • 350 gram dana kuşbaşı eti
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 2 adet domates
  • 2 adet sivri biber
  • 1 adet kuru soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Pul biber

Patates püresi için:

  • 4 adet patates
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için:

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Özel günlerin vazgeçilmez lezzeti: Konak kebabı tarifi

KONAK KEBABI YAPILIŞI

Patatesleri haşlayın ve püre haline getirin. 

İçine tereyağı, süt, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurun. 

Kuşbaşı eti ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. 

Küp doğranmış domates ve biberleri ilave edin. 

Sıcak suyu ekleyerek etler yumuşayana kadar pişirin. 

Son olarak baharatları ve tuzu ekleyin.

Patlıcanları alacalı soyup kalın dilimler halinde kesin. 

Tuzlu suda bekletip kurulayın. Kızgın yağda arkalı önlü kızartın.

Fırın tepsisine patlıcanları dizin. 

Üzerlerine etli harcı paylaştırın. 

Etlerin üzerine patates püresini ekleyin.

Kaşar peynirini üzerlerine serpin. 

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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