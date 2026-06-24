Özel günlerin vazgeçilmez lezzeti: Konak kebabı tarifi

Türk mutfağının sevilen fırın yemeklerinden biri olan Konak Kebabı, kat kat lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Kızartılmış patlıcanların üzerine yerleştirilen yumuşacık et harcı, patates püresi ve eriyen kaşar peyniriyle tamamlanarak adeta görsel bir şölen sunar. Özellikle özel günlerde ve misafir ağırlarken tercih edilen bu tarif, klasik kebap tariflerine farklı ve doyurucu bir alternatif arayanların favorisi olmaya adaydır. İşte nefis konak kebabı tarifi...
KONAK KEBABI TARİFİ
Malzemeler
Patlıcanlar için:
- 2 adet patlıcan
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Etli harç için:
- 350 gram dana kuşbaşı eti
- 1 su bardağı sıcak su
- 2 adet domates
- 2 adet sivri biber
- 1 adet kuru soğan
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
- Pul biber
Patates püresi için:
- 4 adet patates
- 1 çay bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
Üzeri için:
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
KONAK KEBABI YAPILIŞI
Patatesleri haşlayın ve püre haline getirin.
İçine tereyağı, süt, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurun.
Kuşbaşı eti ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
Küp doğranmış domates ve biberleri ilave edin.
Sıcak suyu ekleyerek etler yumuşayana kadar pişirin.
Son olarak baharatları ve tuzu ekleyin.
Patlıcanları alacalı soyup kalın dilimler halinde kesin.
Tuzlu suda bekletip kurulayın. Kızgın yağda arkalı önlü kızartın.
Fırın tepsisine patlıcanları dizin.
Üzerlerine etli harcı paylaştırın.
Etlerin üzerine patates püresini ekleyin.
Kaşar peynirini üzerlerine serpin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!