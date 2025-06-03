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Az malzemeyle büyük lezzet: Orijinal San Sebastian Cheesecake tarifi...

Az malzemeyle büyük lezzet: Orijinal San Sebastian Cheesecake tarifi...

3.06.2025 23:07:00
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Haber Merkezi
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Az malzemeyle büyük lezzet: Orijinal San Sebastian Cheesecake tarifi...

Dışı karamelize, içi ise akışkan ve hafif yanık dokusuyla klasik cheesecake’ten ayrılan bu tarif, az malzemeyle maksimum lezzet sunuyor. İşte tüm püf noktalarıyla birlikte orijinal San Sebastian cheesecake tarifi...

San Sebastian Cheesecake, kahvecilerin menülerinden evlerin fırınlarına kadar her yerde. Hem pratik hazırlanışı hem de yanık yüzeyiyle dikkat çeken bu tatlı, tam kıvamında yapıldığında akışkan ortasıyla unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte enfes San Sebastian Cheesecake tarifi...

MALZEMELER

(20 cm'lik kelepçeli kalıp için)

600 gram krem peynir

1 su bardağı toz şeker

3 adet büyük boy yumurta

2 su bardağı sıvı krema (200 ml x 2)

1 yemek kaşığı un (tepeleme)

1 tatlı kaşığı vanilin

TARİF

Oda sıcaklığındaki krem peyniri ve toz şekeri pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Şekerin tamamen eridiğinden emin olun.

Yumurtaları teker teker ekleyerek çırpmaya devam edin. Her yumurta tamamen karışınca diğerini ekleyin.

Kremayı, vanilini ve unu ekleyin. Karışımı homojen hale gelene kadar kısa süreli, düşük devirde çırpın. Fazla çırpmak kabarmayı azaltabilir.

Kalıbı yağlı kâğıtla öyle bir kaplayın ki kenarlardan taşsın. Bu kek yüksek kabaracağı için dışarı taşmasını önler. Hazırladığınız karışımı kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış 210°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kenarlar koyu kahverengi olmalı, ortası ise hafif sallanmalı.

Cheesecake’i fırından çıkarın, oda sıcaklığına geldikten sonra en az 4 saat (tercihen 1 gece) buzdolabında dinlendirin. Soğuyunca ortası hafif çökecektir, bu normaldir.

PÜF NOKTALARI

Krem peynirin fazla suyunu süzmek, kıvamın oturması için önemlidir.

Fırınlama süresini aşmamaya dikkat edin; ortası hafif akışkan kalmalı.

Fırından çıkan cheesecake’in üstü fazla yanmış görünse de bu, San Sebastian’ın karakteristik özelliğidir.

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