Balkan mutfağından nefis bir lezzet: Tavče Gravče tarifi
Balkan mutfağının en az bilinen ama en lezzetli yemeklerinden biri olan Tavče Gravče, Makedon sofralarının vazgeçilmezidir. Fasulye ve biberin harika uyumuyla ortaya çıkan bu yemek, hem doyurucu hem de besleyici bir alternatiftir. İşte, Tavče Gravče tarifi...
Balkan mutfağı, zengin ve köklü bir tarihe sahip olmasına rağmen çok az bilinen lezzetler barındırır. Tavce Gravce de bu lezzetlerin başında gelir. Makedonya'nın geleneksel fasulye yemeği olan bu tarif, fasulyenin bol baharatla harmanlanarak güveçte pişirilmesiyle hazırlanır. Hem basit hem de derin aromalarıyla sofralarınızı şenlendirecek bu yemek, et sevmeyenler için de harika bir alternatiftir. İşte, Tavce Gravce tarifi...
TAVCE GRAVCE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram kuru fasulye
- 2 adet büyük boy soğan
- 2 adet yeşil biber
- 3 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kimyon
- Tuz (isteğe göre)
- Yarım demet taze maydanoz
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
- Kuru fasulyeyi bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün, süzüp yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ile haşlayın.
- Soğanları ince doğrayın ve zeytinyağında kavurun. Ardından doğranmış biberleri ve sarımsakları ekleyerek kavurmaya devam edin.
- Kavrulmuş soğan ve biber karışımına domates salçasını ve baharatları ekleyin, birkaç dakika daha kavurduktan sonra sıcak suyu ilave edin.
- Haşlanmış fasulyeleri güveç kabına alın ve üzerine hazırladığınız soğanlı karışımı dökün. Tüm malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.
- Güveci önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 30-40 dakika pişirin.
- Fırından çıkardıktan sonra üzerini ince kıyılmış maydanozla süsleyerek sıcak servis yapın.
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