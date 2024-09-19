Balkan mutfağından nefis bir lezzet: Tavče Gravče tarifi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:27

Güncelleme: 19.09.2024 - 10:28

Balkan mutfağı, zengin ve köklü bir tarihe sahip olmasına rağmen çok az bilinen lezzetler barındırır. Tavce Gravce de bu lezzetlerin başında gelir. Makedonya'nın geleneksel fasulye yemeği olan bu tarif, fasulyenin bol baharatla harmanlanarak güveçte pişirilmesiyle hazırlanır. Hem basit hem de derin aromalarıyla sofralarınızı şenlendirecek bu yemek, et sevmeyenler için de harika bir alternatiftir. İşte, Tavce Gravce tarifi...

TAVCE GRAVCE TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuru fasulye

2 adet büyük boy soğan

2 adet yeşil biber

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

Tuz (isteğe göre)

Yarım demet taze maydanoz

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı: