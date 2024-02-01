Ballı Tatar tatlısı: Chak Chak

Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:16

Güncelleme: 01.02.2024 - 17:16

Chak Chak, Tatar mutfağının özgün tatlılarından biridir ve bu lezzet, özellikle Orta Asya'da büyük bir popülerlik kazanmıştır. Temel malzemeleri şeker, un, bal ve yağ olan Chak Chak, küçük top şeklindeki hamurların bal ile tatlandırıldıktan sonra özel bir şekilde pişirilmesiyle hazırlanır. Sonucunda ortaya çıkan bu hafif ve lezzetli tatlı, hem görsel olarak çekici hem de damakta unutulmaz bir tat bırakır. İşte Chak Chak tarifi...

CHAK CHAK TARİFİ

Malzemeler

Hamur için;

2 adet yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı şeker

6 yemek kaşık dolusu un

1 kabartma tozu

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Şerbet için;

4 yemek kaşık dolusu bal

3 yemek kaşığı şeker

İçi için;

Yer fıstığı ya da iri doğranmış ceviz

Yapılış