Ballı Tatar tatlısı: Chak Chak
Chak Chak, Tatar mutfağının gurur kaynağı ve tatlı severlerin gönlünü fetheden eşsiz bir lezzettir. Bu nefis tatlı, küçük şeker hamurları ile balın mükemmel uyumunu yakalar ve tatlının adını anımsatan hafif çıtırlığı ile öne çıkar...
Chak Chak, Tatar mutfağının özgün tatlılarından biridir ve bu lezzet, özellikle Orta Asya'da büyük bir popülerlik kazanmıştır. Temel malzemeleri şeker, un, bal ve yağ olan Chak Chak, küçük top şeklindeki hamurların bal ile tatlandırıldıktan sonra özel bir şekilde pişirilmesiyle hazırlanır. Sonucunda ortaya çıkan bu hafif ve lezzetli tatlı, hem görsel olarak çekici hem de damakta unutulmaz bir tat bırakır. İşte Chak Chak tarifi...
CHAK CHAK TARİFİ
Malzemeler
Hamur için;
- 2 adet yumurta
- Yarım çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı şeker
- 6 yemek kaşık dolusu un
- 1 kabartma tozu
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
Şerbet için;
- 4 yemek kaşık dolusu bal
- 3 yemek kaşığı şeker
İçi için;
- Yer fıstığı ya da iri doğranmış ceviz
Yapılış
- Yumurtaları ayrı bir kapta şeker ve tuzu ilave ederek çırpalım ,sonra yumurtaları bir kabın içine alıp ,un ve kabartma tozu ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım.
- Hazır hamuru bir saat dinlendirelim.
- Dinlendikten sonra hamuru iki parçaya bölelim ve merdane ile 4 mm kalınlığında açalım.
- Açtığımız hamuru 4 cm genişliğinde şeritlere keselim ve yine uzunlamasına erişte şeklinde keselim, sonra yağı bir tencereye dökelim ve ocağa alıp yüksek ateşte kızdıralım, sonra hamurları kızgın yağda karıştırarak kızartalım ve geniş bir kabın içine alalım.
- Bir tencereye balı dökelim ve çok kısık ateşte eritelim ve şekeri ilave edip karıştırarak 2 dakika kaynatın.
- Yer fıstığı kızarttığımız hamurlara ilave edip sonra sıcak şerbeti eşit şekilde üzerine döküp karıştıralım sonra bir geniş tabağa alalım ve servis yapalım. Afiyet olsun
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