Bayatlamayan kurabiyelerin sırrı bu malzemede saklı... Enfes bayatlamayan kurabiye!

Yayınlanma: 24.08.2024 - 21:02

Güncelleme: 24.08.2024 - 21:02

Günler geçse de tazeliğini ve kıtırlığını kaybetmeyen bu kurabiye tarifi, özellikle misafir ağırlamayı sevenler için harika bir seçenek. Hem pratik hem de lezzetli olan bu kurabiyeler, uzun süre dayanabilme özelliği sayesinde evde her an hazır bir atıştırmalık bulundurmak isteyenler için ideal. Mis gibi kokusu ve ağızda dağılan kıvamıyla herkesi kendine hayran bırakacak...

MALZEMELER

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı buğday nişastası

2 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un (yaklaşık 3,5-4 su bardağı)

YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabında oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, yoğurt, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Nişastayı da ekleyip karıştırmaya devam edin.

Karışıma azar azar un ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Unu kontrollü ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayarak şekil verin.

Dilerseniz hamuru merdane yardımıyla açarak kalıplarla da şekil verebilirsiniz.

Şekil verdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, yaklaşık 15-20 dakika, kurabiyelerin altı hafifçe kızarana kadar pişirin. Kurabiyelerin üstü çok fazla kızarmadan fırından çıkarmalısınız.

Kurabiyeler piştikten sonra tepsiden alıp bir tel ızgara üzerinde tamamen soğumalarını bekleyin.

Soğuyan kurabiyeleri hava almayan bir kapta veya kavanozda saklayabilirsiniz.