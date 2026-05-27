Bayram sofralarına yakışan klasik lezzet: Etli pilav tarifi

27.05.2026 17:39:00
Bayram sofralarının vazgeçilmez ana yemeklerinden etli pilav, tane tane pirinci ve yumuşacık etiyle hem doyurucu hem de geleneksel bir lezzet sunuyor.
Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan etli pilav, özellikle kalabalık sofralarda ana yemek olarak sıkça tercih ediliyor. Bayram gibi özel günlerde hem sunumu hem de lezzetiyle öne çıkan bu tarif, doğru tekniklerle hazırlandığında tane tane dökülen, aroması güçlü bir pilava dönüşüyor.

MALZEMELER

  • 2 su bardağı baldo pirinç
  • 300 gram kuşbaşı dana eti
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet küçük kuru soğan
  • 3 su bardağı sıcak su veya et suyu
  • Tuz
  • Karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle pirinçler nişastası gidene kadar bol suyla yıkanır ve 20 dakika ılık tuzlu suda bekletilir. Ardından süzülür.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağ alınarak eritilir. Küçük doğranmış soğan eklenip pembeleşinceye kadar kavrulur. Kuşbaşı etler eklenerek suyunu salıp çekene kadar kavrulmaya devam edilir. Bu aşamada etlerin yumuşaması için gerekirse az miktarda sıcak su eklenebilir.

Etler piştikten sonra süzülmüş pirinç tencereye eklenir ve birkaç dakika kavrulur. Tuz ve karabiber ilave edilir. Üzerine sıcak su veya et suyu eklenerek karıştırılır.

Pilav kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde suyunu çekene kadar pişirilir. Ocaktan aldıktan sonra 10–15 dakika demlenmeye bırakılır. Ardından hafifçe karıştırılarak servis edilir.

Bayram sofralarında et yemeklerinin yanında ya da tek başına sunulabilecek bu klasik tarif, hem pratik hem de oldukça doyurucu bir seçenek sunar.

