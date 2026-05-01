İspanyol mutfağının dünyaya armağanı: San Sebastian Cheesecake

Mutfak literatüründe "tabansız ve kenarsız cheesecake" olarak devrim yaratan San Sebastian Cheesecake, fırından çıktığında bir volkan gibi sallanan dokusuyla bilinir. Onu New York tipi benzerlerinden ayıran en temel fark, bisküvi tabanının olmayışı ve oda sıcaklığındaki malzemelerin yüksek ısıda mühürlenerek içinin bir krema gibi kalmasıdır.
SAN SEBASTIAN CHEESECAKE TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram tam yağlı taze peynir (oda sıcaklığında, suyu süzülmüş)
- 400 ml sıvı krema (%35 yağlı, taze)
- 4 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı un (tepeleme)
- 1 paket vanilya veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- Bir tutam tuz
Yapılışı
- Oda sıcaklığındaki taze peyniri ve toz şekeri geniş bir kapta, şeker tamamen eriyene ve pürüzsüz bir doku oluşana kadar çırpın. Dikkat: Karışıma çok fazla hava girmemesi için orta devirde çalışmak teknik bir zorunluluktur.
- Yumurtaları karışıma teker teker ekleyin. Her bir yumurta karışıma tamamen karışmadan diğerini ilave etmeyin. Bu, harcın homojenliğini korumasına yardımcı olur.
- Sıvı kremayı ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. En son unu ve tuzu bir süzgeç yardımıyla eleyerek harca dahil edin. Unun topaklanmaması için spatula ile alttan üste doğru nazikçe yedirin.
- 20-22 cm'lik bir kelepçeli kalıbın tabanına ve kenarlarına yağlı kağıdı buruşturarak yerleştirin. Kağıdın kalıptan yukarı taşması gerekir; çünkü tatlı pişerken bir sufle gibi kabaracaktır.
- Hazırladığınız harcı kalıba dökün. 230°C-240°C (yüksek ısı) derece önceden ısıtılmış fırında, üzeri tamamen koyu kahverengi/siyah bir renk alana kadar yaklaşık 25-28 dakika pişirin.
- Tatlıyı fırından çıkardığınızda ortası bir jöle gibi sallanmalıdır. Bu sallantı, içinin akışkan kaldığının en büyük göstergesidir.
- Tatlıyı oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletin. Ardından dokusunun tam oturması için en az 8 saat, ideal olarak bir gece buzdolabında dinlendirin.