Beş çayının eşlikçisi: Çarşaf böreği nasıl yapılır?

Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:58

Güncelleme: 06.05.2024 - 14:58

Birbirinden enfes tarifler arasında özel bir yere sahip olan çarşaf böreği, zarif sunumu ve lezzetiyle sofraları şenlendiriyor. İnce ince açılan yufkaların arasına peynir ve maydanozun lezzet dolu buluşması, her lokmada damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte, enfes çarşaf böreğinin yapımı için adım adım tarifimiz...

Malzemeler

Yufka (tercihen taze ve ince)

250 gram beyaz peynir

1 su bardağı lor peyniri

Yarım demet maydanoz

3 yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ (üzeri için)

Susam ve çörek otu (üzeri için)

Hazırlık

Öncelikle, beyaz peyniri rendeleyin ve lor peyniri ile karıştırın. Maydanozu ince ince kıyın ve peynir karışımına ekleyin.

Geniş bir kasede yumurtaları çırpın. Üzerine süt, sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip karıştırın.

Yufkaları tezgaha serin. Üzerlerine hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün.

İkinci yufkayı üzerine serin ve tekrar karışımdan sürün. Bu işlemi istediğiniz sayıda yufka bitene kadar tekrarlayın.

Son kat yufkanın üzerine sadece yumurtalı karışımdan sürmeyin. Üzerine susam ve çörek otu serpin.

Hazırladığınız böreği dilimleyerek fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Pişen çarşaf böreğini dilimleyerek sıcak veya ılık olarak servis yapın.

Afiyet olsun!