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Bulaşık derdine son: Lokum gibi fırın poşetinde sebzeli tavuk

Bulaşık derdine son: Lokum gibi fırın poşetinde sebzeli tavuk

12.06.2026 19:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bulaşık derdine son: Lokum gibi fırın poşetinde sebzeli tavuk

Mutfakta tencere veya fırın tepsisi kirletmeden hazırlayabileceğiniz en lezzetli, en zahmetsiz ana yemek! Kendi buharında ve özel baharatlı sosunda bütünleşerek pişen tavuk bagetler, yanındaki yumuşacık patateslerle birlikte adeta lokuma dönüşüyor.
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Günün en koşturmacalı anlarında malzemeleri doğrayıp poşete atmaktan ibaret olan bu tarif, fırın poşetinin yemeğin tüm suyunu ve aromasını içeri hapsetmesi sayesinde asla kurumuyor. Tavukların kemikten kendiliğinden ayrıldığı, sosuna ekmek banmalık bu pratik ziyafeti hazırlamak sadece 10 dakikanızı alacak.

MALZEMELER

6 adet tavuk baget (veya kemiksiz tavuk pirzola)

3 adet orta boy patates (İri küpler halinde doğranmış)

2 adet havuç (Halka halka kalın doğranmış)

1 adet kuru soğan (Dörde bölünmüş)

1 adet fırın poşeti ve poşeti unlamak için 1 tatlı kaşığı un

Pratik Sos İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı tuz, kekik, kırmızı toz biber, karabiber

Yarım çay bardağı su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabında salça, zeytinyağı, sarımsak, su ve tüm baharatları çırpıcıyla karıştırıp sosu hazır hale getirin.

Yıkayıp süzdüğünüz tavuk bagetleri, iri doğranmış patatesleri, havuçları ve soğanı bu sosun içine atın. Elinizle veya bir kaşıkla tüm malzemelerin sosa iyice bulanmasını sağlayın.

Fırın poşetinin içine 1 tatlı kaşığı un koyup poşeti sallayarak her yerinin unlanmasını sağlayın (bu işlem poşetin patlamasını ve malzemelerin yapışmasını önler). Poşetin içindeki fazla unu dökün.

Soslu tavuk ve sebzeleri fırın poşetinin içine doldurun. Kasede kalan sosu da poşetin içine sıyırın. Poşetin ağzını kendi klipsiyle sıkıca bağlayın.

Poşeti fırın tepsisine yatırın ve buharın çıkabilmesi için üzerine bir kürdan veya bıçak ucuyla 2-3 küçük delik açın. Önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.

Fırından çıkan poşeti dikkatlice (içindeki sıcak buhara dikkat ederek) kesin. Tavuk ve sebzeleri geniş bir servis tabağına alarak sıcak sıcak masaya getirin.

İlgili Konular: #tavuk #Yemek Tarifi

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