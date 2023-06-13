Guacomale sos nedir, nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tarifi…

Yayınlanma: 13.06.2023 - 09:54

Güncelleme: 13.06.2023 - 09:54

Dünyanın her köşesindeki, partilerin ve ziyafet sofralarının en sevilen konuğunu guacamole sos avokadonun ezilmesiyle domates, acı biber, soğan, limon ve tuz eklenmesiyle yapılır. Meksikalıların yemeklerinin ve atıştırmalıklarının yanında tükettikleri bu soğuk bir mezeyi, sadece cips ve tortilla yanında değil; sebzelerin yanında, et yemeklerinde, sandviçlerinize dip sos olarak, hatta kızarmış ekmeklerinizin üzerine sürerek bile tüketebilirsiniz. Peki, guacamole sos nasıl yapılır ve püf noktaları nelerdir? İşte tarifi…

GUACAMOLE SOS

Malzemeler



3 adet olgun avokado



1 çorba kaşığı taze limon suyu veya lime



1 adet kırmızı ince doğranmış soğan



2 adet ince doğranmış jalapeno biberi



3-4 dal ince doğranmış taze kişniş



1 adet çekirdekleri çıkarılmış ince ince doğranmış domates



2 diş sarımsak



3 yemek kaşığı zeytinyağı



Tuz, karabiber



Yapılışı



Öncelikle avokadoyu dik olarak kesin, ikiye bölün. Çekirdeği çıkarın. Avokadonun içini bir kaşık yardımıyla çıkarın. Bir kaseye koyun. Çatal kullanarak avokadoyu kabaca ezin. Tuz, ve limonu suyunu ekleyin. Limon suyundaki asit, avokadonun kararmasını geciktirmeye yardımcı olacaktır. Daha sonra ince doğranmış soğan, kişniş, jalapeno biberi, zeytinyağı ve karabiberi ekleyin. En son doğranmış domatesi ekleyip, karıştırın. Afiyet olsun.







GUACAMOLE SOS NASIL SAKLANIR?



Guacamole sosu yaptıktan sonra dondurucuda 3 ay saklayabilirsiniz. Buzdolabında ise yalnızca birkaç gün dayanır. Yeşil rengini kaybetmemesi gerekir. Bu nedenle dondurucu harika bir saklama yöntemidir.