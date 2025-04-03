Doğanın şifası sofranızda: Isırgan otu çorbası

Yayınlanma: 03.04.2025 - 14:47

Güncelleme: 03.04.2025 - 14:47

Isırgan otu, içerdiği vitamin ve minerallerle tam bir şifa kaynağıdır. Özellikle demir, kalsiyum ve C vitamini açısından zengin olmasıyla bilinir. Geleneksel tariflerin baş tacı olan ısırgan otu çorbası, hem detoks etkisi hem de doyuruculuğu sayesinde sofraların vazgeçilmezi olmaya aday.

ISIRGAN OTU ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

1 büyük kase dolusu taze ısırgan otu (ayıklanmış ve yıkanmış)

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 su bardağı süt (isteğe bağlı)

5 su bardağı su veya tavuk/sebze suyu

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı yoğurt (servis için, isteğe bağlı)

YAPILIŞI