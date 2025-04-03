Doğanın şifası sofranızda: Isırgan otu çorbası
Doğanın şifasını sofranıza taşımak isterseniz, ısırgan otu çorbası tarifi hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Mevsim geçişlerinde bağışıklığı destekleyen bu nefis çorbayı mutlaka deneyin.
Isırgan otu, içerdiği vitamin ve minerallerle tam bir şifa kaynağıdır. Özellikle demir, kalsiyum ve C vitamini açısından zengin olmasıyla bilinir. Geleneksel tariflerin baş tacı olan ısırgan otu çorbası, hem detoks etkisi hem de doyuruculuğu sayesinde sofraların vazgeçilmezi olmaya aday.
ISIRGAN OTU ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER
- 1 büyük kase dolusu taze ısırgan otu (ayıklanmış ve yıkanmış)
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- 1 su bardağı süt (isteğe bağlı)
- 5 su bardağı su veya tavuk/sebze suyu
- Tuz, karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı yoğurt (servis için, isteğe bağlı)
YAPILIŞI
- Isırgan otunu hazırlayın: Eldivenle çalışarak ısırgan otlarının sert saplarını ayıklayın, bol suyla yıkayıp süzün. Kaynar suda 2-3 dakika haşlayıp süzün ve ince ince doğrayın.
- Soğanı kavurun: Tencereye yağı alın, ince doğranmış kuru soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Unu ekleyin: Üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Bu adım çorbaya kıvam verecektir.
- Suyu ekleyin: Kavrulmuş una azar azar suyu ekleyerek karıştırın. Topaklanmaması için sürekli karıştırmaya dikkat edin.
- Isırgan otunu katın: İnce doğranmış haşlanmış ısırganları tencereye ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı pul biberi ilave edin.
- Sütle lezzet katın (isteğe bağlı): Çorbanın son 5 dakikasında sütü ekleyerek kaynamasını sağlayın. Bu adım çorbaya daha kremamsı bir tat verir.
- Blenderdan geçirin (isteğe bağlı): Pürüzsüz bir kıvam isterseniz çorbayı blenderdan geçirin. Parçacıklı seviyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz.
- Servis: Sıcak olarak servis edin. Üzerine 1 kaşık yoğurt ve birkaç damla zeytinyağı gezdirerek sunabilirsiniz.
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