İsrafı önleyen lezzet: Karpuz kabuğu reçeli tarifi

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuz, ferahlatıcı tadıyla sofralarda sıkça yer buluyor. Ancak çoğu zaman karpuzun kabukları değerlendirilmeden çöpe gidiyor. Oysa beyaz kısmı kullanılarak hazırlanan karpuz kabuğu reçeli, hem israfı önleyen hem de farklı aromasıyla dikkat çeken geleneksel tariflerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Anadolu'nun birçok bölgesinde uzun yıllardır yapılan bu reçel, limon ve karanfil gibi aromalarla zenginleştirilerek kahvaltı sofralarına eşsiz bir tat katıyor.

MALZEMELER

1 kilogram karpuz kabuğunun beyaz kısmı

4 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 adet limonun suyu

4-5 adet karanfil

1 çay kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Karpuz kabuklarının dıştaki yeşil kısmını tamamen soyun. Beyaz bölümleri küp küp doğrayın ve bol suda yıkayın.

Doğradığınız kabukları kaynar suda yaklaşık 10-15 dakika haşlayın. Hafif yumuşayan kabukları süzerek kenara alın.

Bir tencerede şeker ve suyu karıştırarak şerbet hazırlayın. Şerbet kaynamaya başladığında haşlanmış karpuz kabuklarını ve karanfilleri ekleyin.

Karışımı orta ateşte yaklaşık 40-50 dakika pişirin. Reçel kıvam almaya başladığında limon suyunu ilave edin ve birkaç dakika daha kaynatın.

Ocaktan aldığınız reçeli soğumaya bırakın. Ardından sterilize edilmiş cam kavanozlara doldurarak muhafaza edin.