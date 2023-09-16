Ekmek kadayıfı nasıl yapılır? Hazır ekmek kadayıfı ile tarifi…

Yayınlanma: 16.09.2023 - 17:33

Güncelleme: 16.09.2023 - 17:33

Geleneksel ve vazgeçilmez tatlılardan olan ekmek kadayıfının tarihi Selçuklular dönemine kadar uzamaktadır. Selçuklu ve Anadolu Beylikleri zamanında aşhanelerde verilen yemekler listesinde ekmek kadayıfının da bulunduğu bildirilmektedir. Osmanlı İmparatorluğunda ise zaferle sonuçlanan her seferin ardından askerlere kuru ekmek üzerine şerbet dökülüp ikram edilen bu tatlı, halkın damağına uygun tatlılardan biri olmuştur. Günümüzde ekmeği hazır olarak satılmakta olan ekmek kadayıfının hamuru; su, maya, çok az şeker ve un ile yoğrulan hamurun dinlendirilip, mayalandıktan sonra pişirilmesi ile elde edilir. İşte; hazır ekmek kadayıfından yapılan pratik tarifi...

HAZIR EKMEK KADAYIFI TARİFİ

Malzemeler



1 adet hazır ekmek kadayıfı

4 su bardağı toz şeker

8 su bardağı su

Yarım limon

Kaymak

Ceviz veya Antep fıstığı

Ekmek kadayıfını ıslatmak için

2 su bardağı ılık su



Yapılışı

Öncelikle ekmek kadayıfını paketinden çıkartın. İki kat halinde satılan kadayıfı 2 su bardağı su ile ıslatıp, bir kenarda bekletin. 1 su bardağı toz şekeri teflon bir tavaya aktarın. Kısık ateşte, aralarda hafif bir şekilde karıştırarak toz şekeri karamel haline getirin. Derin bir tencerede kalan toz şekeri ve şerbet yapımında kullanacağınız suyu kaynatın. Kaynamakta olan şerbet karışımına limon suyunu ve karamel haline gelmiş şeker ekleyin. Bir çırpıcı yardımıyla erimesi için hızlıca karıştırın. Karamel sayesinde kahverengi bir renk alan şerbeti kısık ateşte yavaş yavaş kaynatın. Ekmek kadayıfının suyunu bastırarak çıkartın. Ekmek kadayıfını pişirme tepsisine alın ve ocak üzerine yerleştirin. Diğer ocakta, kısık ateşte kaynamaya devam eden şerbet karışımından kadayıfın üzerine azar azar gezdirin. Şerbeti kadayıfın içine çekmesi için aralarda dinlendirin. Kısık ateşte, tatlının altının yanmaması için; tepsiyi aralarda döndürüp tüm şerbeti azar azar eklemeyi sürdürün. Şerbetini çeken tatlıyı dilimledikten sonra ceviz veya Antep fıstığı ve kaymak ile süsleyip, servis edebilirsiniz. Dilerseniz kaymağı arasınada sürebilirsiniz. Afiyet olsun…