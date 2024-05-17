Bu tatlı sizi büyüleyebilir: Çilekli galette tarifi...
Galette, kırılgan ve kolay ufalanan bir Fransız mutfağı lezzetidir. Pişirilmiş hamurun bu kırılgan dokusu, içerisindeki soğuk tereyağı parçalarından gelir. Bu lezzet Fransa'nın geleneksel tatları arasında yer alır ve tatlısı olduğu kadar tuzlusu da sıklıkla tercih edilir. Galette'nin lezzeti, damakları Fransa'nın sokaklarına götürecek niteliktedir.
Dilim dilim kesip afiyetle yiyebileceğiniz bu hamur işi tarifi, çilek mevsiminde mutlaka denemeye değer. Hazırladığınız hamurun üzerine çilekli iç harcı sürün ve fırına verin. Mis gibi kokusuyla çay saatlerinizi taçlandıracak bir lezzet sizi bekliyor. Peki, sizi büyüleyecek olan bu lezzet nasıl yapılılr? İşte çilekli galette tarifi...
ÇİLEKLİ GALETTE TARİFİ
Malzemeler:
Hamuru için:
300 gram un
75 gram pudra şekeri
150 gram tereyağı (donuk)
1 tutam tuz
1/2 adet yumurta
3 yemek kaşığı soğuk su
İç harcı için:
400 adet çilek
45 gram nişasta
50 gram toz şeker
1 paket vanilin
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
1 tutam toz şeker
ÇİLEKLİ GALETTE YAPILIŞI
İlk olarak doğrayıcının içerisine un, pudra şekeri , tuz ve donmuş tereyağını ekleyin ve durdura durdara çalıştırıp kırıntı haline getirin. .
Ardından çırpılmış yarım yumurta ve soğuk suyu ekleyip yine karıştırın.
Hazırladığınız harcı streç filme sarın, bastırın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
Hamur dinlenirken çilekleri iri parçalar halinde dörde kesin ve şeker, nişasta ve vanilin ile karıştırıp oda sıcaklığında bekletin.
Dinlenen hamuru iki yağlı kağıt arasında açın, üstteki kağıdı çekin ve çilekli karışımı hamurun ortasına aktarıp kenarları ortası açık kalacak şekilde kapatın.
Hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürün ve toz şeker serpin.
Tatlıyı 190 derecelik fanlı fırında kızarana kadar 35-40 dakika pişirin.
Tatlıyı oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin ve dilimleyip servis edin.
Afiyet olsun!
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