Bu tatlı sizi büyüleyebilir: Çilekli galette tarifi...

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2024 Cuma, 20:38
Bu tatlı sizi büyüleyebilir: Çilekli galette tarifi...

Galette, kırılgan ve kolay ufalanan bir Fransız mutfağı lezzetidir. Pişirilmiş hamurun bu kırılgan dokusu, içerisindeki soğuk tereyağı parçalarından gelir. Bu lezzet Fransa'nın geleneksel tatları arasında yer alır ve tatlısı olduğu kadar tuzlusu da sıklıkla tercih edilir. Galette'nin lezzeti, damakları Fransa'nın sokaklarına götürecek niteliktedir.

Bu tatlı sizi büyüleyebilir: Çilekli galette tarifi...

Dilim dilim kesip afiyetle yiyebileceğiniz bu hamur işi tarifi, çilek mevsiminde mutlaka denemeye değer. Hazırladığınız hamurun üzerine çilekli iç harcı sürün ve fırına verin. Mis gibi kokusuyla çay saatlerinizi taçlandıracak bir lezzet sizi bekliyor. Peki, sizi büyüleyecek olan bu lezzet nasıl yapılılr? İşte çilekli galette tarifi...

Bu tatlı sizi büyüleyebilir: Çilekli galette tarifi...

ÇİLEKLİ GALETTE TARİFİ

Malzemeler:

Hamuru için:

300 gram un

75 gram pudra şekeri

150 gram tereyağı (donuk)

1 tutam tuz

1/2 adet yumurta

3 yemek kaşığı soğuk su

İç harcı için:

400 adet çilek

45 gram nişasta

50 gram toz şeker

1 paket vanilin

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 tutam toz şeker

Bu tatlı sizi büyüleyebilir: Çilekli galette tarifi...

ÇİLEKLİ GALETTE YAPILIŞI

İlk olarak doğrayıcının içerisine un, pudra şekeri , tuz ve donmuş tereyağını ekleyin ve durdura durdara çalıştırıp kırıntı haline getirin. .

Ardından çırpılmış yarım yumurta ve soğuk suyu ekleyip yine karıştırın.

Hazırladığınız harcı streç filme sarın, bastırın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Hamur dinlenirken çilekleri iri parçalar halinde dörde kesin ve şeker, nişasta ve vanilin ile karıştırıp oda sıcaklığında bekletin.

Dinlenen hamuru iki yağlı kağıt arasında açın, üstteki kağıdı çekin ve çilekli karışımı hamurun ortasına aktarıp kenarları ortası açık kalacak şekilde kapatın.

Hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürün ve toz şeker serpin.

Tatlıyı 190 derecelik fanlı fırında kızarana kadar 35-40 dakika pişirin.

Tatlıyı oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin ve dilimleyip servis edin. 

Afiyet olsun!

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