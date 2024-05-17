Bu tatlı sizi büyüleyebilir: Çilekli galette tarifi...

Dilim dilim kesip afiyetle yiyebileceğiniz bu hamur işi tarifi, çilek mevsiminde mutlaka denemeye değer. Hazırladığınız hamurun üzerine çilekli iç harcı sürün ve fırına verin. Mis gibi kokusuyla çay saatlerinizi taçlandıracak bir lezzet sizi bekliyor. Peki, sizi büyüleyecek olan bu lezzet nasıl yapılılr? İşte çilekli galette tarifi...