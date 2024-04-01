Bugün iftarda ne pişirsem? 22. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 22. gün iftar menüsü...
ÇEŞM-İ NİGAR ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
Tuz, sıcak su
Terbiyesi için:
1 adet yumurtanın sarısı
1 su bardağı süt
1adet limonun suyu
Yapılışı:
Öncelikle derin bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını ısıtıp ince ince doğradığınız soğanı kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ardından iyice yıkanan kırmızı mercimeği üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Tuz ekleyip karıştırın ve suyu azalmışsa ekleyip, kaynatın. Çorbanız kaynadıktan sonra blender’dan geçirin. Kıvamı çok koyu olursa bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Terbiyesi için bir kasede süt, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın. Terbiyeye çorbadan 1 kepçe alıp ısıyı eşitleyin. Azar azar tencereye ekleyip karıştırın. Dilerseniz çorbanın üzerine tereyağını bir tavada eritip, nane ve toz kırmızı biber ekleyip kavurup, üzerine gezdirebilirsiniz. Sadece kruton ile servis edebilirsiniz. İftar için çorba hazır, afiyet olsun.
MOR LAHANA SALATASI
Malzemeler:
Yarım mor lahana
1 adet limon
2 yemek kaşığı sirke
4-5 dal maydanoz
Zeytinyağı
Tuz
Yapılışı:
Önce mor lahanayı ince şekilde kıyın. Geniş bir kaba alın. Üzerine tuz ve sirke ekleyip dirliğini kaybedip yumuşayana kadar ovun. (Salatanın püf noktası en az 10 dakika ovmak.) Yumuşayan lahanaya kıyılmış maydanozu, limon suyunu, ve zeytin yağını ilave edin. Karıştırıp servis tabağına alın. İftar için mor lahana salatası hazır, afiyet olsun.
FALAFEL
Malzemeler:
1 su bardağı nohut
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı kişniş
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı tuz
Sosu için:
1 su bardağı süzme yoğurt
Yarım limonun suyu
2 yemek kaşığı tahin
1 diş sarımsak, tuz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Yapılışı:
Öncelikle haşlanmış nohutu rondoya alın. Soğan, sarımsak ve maydanozu ekleyip, rondodan geçirin. Nohutlu karışımı geniş bir kaseye aktarın. İçine un, yumurta, karabiber, toz kişniş ve tuzu ilave edip bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırın. Ağzını kapatıp 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Sonra harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Falafelin sosu için; süzme yoğurda, tahin, limon suyu, sarımsak ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırın. Kızartmak için derin bir tavaya sıvı yağı alıp kızdırın. Dışı çıtır çıtır kızarınca kevgir yardımıyla köfteleri havlu kağıt serili bir tabağa alın. Yağını çekince servis tabağına alıp, sosunu üzerine veya yanına ekleyebilirsiniz. İftar için falafel hazır, afiyet olsun.
FIRINDA TARHANALI SEBZELİ TAVUK
Malzemeler:
6 adet tavuk kalça
3 adet patates
2 adet havuç
1 adet soğan
1 adet dolmalık sarı biber
1 adet dolmalık yeşil biber
3 diş sarımsak
Sos için:
3 yemek kaşığı (tepeleme) toz tarhana
1 tutam tuz
1 tutam kimyon
1/2 su bardağı kaynar su
1/2 çay bardağı zeytinyağı
Servis için:
1/2 demet maydanoz
Yapılışı:
Büyük bir kapta tarhana, tuz, kimyon, kaynar su ve zeytinyağını karıştırın. Tavuk kalça, patates, havuç, soğan, sarı biber, yeşil biber ve sarımsakları iri küpler halinde doğrayın. Hazırladığınız harcın içine ekleyin ve karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine hazırladığınız karışımı aktarıp üstüne avucunuzla bastırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Yemek sıcakken üstüne ince kıyılmış maydanoz serpip, servis edin. Afiyet olsun.
KOLAY TAHİN HELVASI
Malzemeler:
1 su bardağı tahin
1 su bardağı un
1 su bardağı pudra şekeri
Yapılışı:
Geniş bir tavanın içerisine unu alın ve kısık ateşte unun kokusu çıkana ve rengi değişene kadar kavurun. Unu ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ayrı bir tavanın içerisine tahini alın ve orta ateşte karıştırarak ısıtmaya başlayın. İçine pudra şekerini ilave edin ve karıştırın. Ardından azar azar soğumaya bıraktığız unu ekleyin. Kıvamını toparlamaya başladığında un ilave etmeyi bırakın. Bir kalıbın veya kasenin içine streç film yerleştirin. Helvayı bu kalıbın içerisine bastırarak alın. Üzerini kapatın, önce oda sıcaklığında sonra buzdolabında dinlendirin. Tamamen soğuyup sertleşince dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.
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