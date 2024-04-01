Bugün iftarda ne pişirsem? 22. gün iftar menüsü

ÇEŞM-İ NİGAR ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz, sıcak su

Terbiyesi için:

1 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı süt

1adet limonun suyu

Yapılışı:

Öncelikle derin bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını ısıtıp ince ince doğradığınız soğanı kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ardından iyice yıkanan kırmızı mercimeği üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Tuz ekleyip karıştırın ve suyu azalmışsa ekleyip, kaynatın. Çorbanız kaynadıktan sonra blender’dan geçirin. Kıvamı çok koyu olursa bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Terbiyesi için bir kasede süt, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın. Terbiyeye çorbadan 1 kepçe alıp ısıyı eşitleyin. Azar azar tencereye ekleyip karıştırın. Dilerseniz çorbanın üzerine tereyağını bir tavada eritip, nane ve toz kırmızı biber ekleyip kavurup, üzerine gezdirebilirsiniz. Sadece kruton ile servis edebilirsiniz. İftar için çorba hazır, afiyet olsun.