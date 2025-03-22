Bugün iftarda ne pişirsem? 22. gün iftar menüsü

MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet havuç

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı zeytinyağı

6 su bardağı su

Yapılışı:

Soğanı ve havucu küçük doğrayın, sarımsağı ezin. Zeytinyağını bir tencerede ısıtıp, soğanı ve sarımsağı kavurun. Havuçları ekleyip birkaç dakika karıştırarak pişirin. Mercimekleri ve suyu ekleyin, tuz ve pul biberi ilave edin. Çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp, mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Bir blender ile pürüzsüz hale getirin ve sıcak servis yapın.