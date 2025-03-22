Bugün iftarda ne pişirsem? 22. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 22. gün iftar menüsü...
MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan
1 adet havuç
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay bardağı zeytinyağı
6 su bardağı su
Yapılışı:
Soğanı ve havucu küçük doğrayın, sarımsağı ezin. Zeytinyağını bir tencerede ısıtıp, soğanı ve sarımsağı kavurun. Havuçları ekleyip birkaç dakika karıştırarak pişirin. Mercimekleri ve suyu ekleyin, tuz ve pul biberi ilave edin. Çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp, mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Bir blender ile pürüzsüz hale getirin ve sıcak servis yapın.
TAVUK ŞİŞ
Malzemeler:
4 adet tavuk göğsü
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı limon suyu
Yapılışı:
Tavuk göğüslerini küçük küpler halinde doğrayın. Yoğurt, zeytinyağı, tuz, pul biber, kekik ve limon suyunu karıştırın. Tavukları bu karışıma ekleyip, 1-2 saat marinette bekletin. Şişlere tavukları dizip, ızgarada veya tavada pişirin. Sıcak servis yapın.
ŞEHRİYE PİLAVI
Malzemeler:
1 su bardağı arpa şehriye
1 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı su
Yapılışı:
Şehriyeleri tereyağında pembeleşene kadar kavurun. Pirinci yıkayıp ekleyin ve karıştırarak kavurmaya devam edin. Suyu ve tuzu ekleyin, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte pişirin.
FIRIN PATATESLİ ROKA SALATASI
Malzemeler:
4 adet patates
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı nar ekşisi
1 çay bardağı limon suyu
1 tutam taze roka
1/2 kırmızı soğan
1 tatlı kaşığı pul biber
Yapılışı:
Patatesleri soyup küçük küpler halinde doğrayın ve bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine zeytinyağı, tuz ve pul biberi ekleyin, karıştırın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında patatesler kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan patatesleri soğumaya bırakın. Roka, kırmızı soğan ve nar ekşisini karıştırarak, fırınlanmış patateslerle birleştirin. Limon suyu ekleyip karıştırarak servis yapın.
YOĞURTLU KABAK MEZE
Malzemeler:
2 adet kabak
1 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak (ezilmiş)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz içi
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı nane (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Kabakları yıkayıp, uçlarını kesin ve kabuklarını soyun. Ardından ince ince rendeleyin. Bir tavada zeytinyağını ısıtın, rendelenmiş kabakları ekleyin ve orta ateşte suyunu salıp çekene kadar sote edin. Kabaklar yumuşadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Bir kaba süzme yoğurdu alın, içine ezilmiş sarımsakları, tuz, karabiber ve dövülmüş ceviz içini ekleyin. Karıştırarak homojen bir kıvam elde edin. Soğuyan kabakları yoğurtlu karışıma ekleyin ve iyice karıştırın. Üzerine nane serpiştirerek, soğuk servis yapın.
SÜTLÜ İRMİK TATLISI
Malzemeler:
1 su bardağı irmik
1 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
1/2 su bardağı dövülmüş fındık
Yapılışı:
Sütü, şekeri ve irmiği bir tencerede karıştırın. Kısık ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Tereyağını ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Sıcak sıcak tatlıyı kaselere dökün. Üzerine dövülmüş fındık serperek soğuyana kadar bekletin. Pilav demlendikten sonra sıcak servis yapın.
GÜL ŞERBETİ
Malzemeler:
1 su bardağı gül suyu
1 su bardağı şeker
3 su bardağı su
Yarım limon suyu
Yapılışı:
Gül suyu, şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Şerbet kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin. Soğumaya bırakın ve soğuk servis yapın.
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