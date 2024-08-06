İspanyol mutfağının geleneksel lezzeti: Gambas al Ajillo tarifi

Yayınlanma: 06.08.2024 - 16:11

Güncelleme: 06.08.2024 - 16:11

İspanyol mutfağı, paella ve tapas gibi ünlü yemekleriyle tanınır, ancak daha az bilinen birçok lezzeti de barındırır. Bunlardan biri de Gambas al Ajillo'dur. İşte, Gambas al Ajillo tarifi...

GAMAS AL AJİLLO TARİFİ

Malzemeler

500 gram karides (temizlenmiş)

6 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)

1/4 su bardağı zeytinyağı

1/4 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı taze limon suyu

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

Taze maydanoz (ince doğranmış, süslemek için)

Baget ekmeği (servis için)

Yapılışı