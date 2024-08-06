İspanyol mutfağının geleneksel lezzeti: Gambas al Ajillo tarifi
İspanyol mutfağının az bilinen ama son derece lezzetli bir yemeği olan Gambas al Ajillo, sarımsak ve zeytinyağı ile hazırlanan karideslerden oluşur. İşte, Gambas al Ajillo tarifi...
İspanyol mutfağı, paella ve tapas gibi ünlü yemekleriyle tanınır, ancak daha az bilinen birçok lezzeti de barındırır. Bunlardan biri de Gambas al Ajillo'dur. İşte, Gambas al Ajillo tarifi...
GAMAS AL AJİLLO TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram karides (temizlenmiş)
- 6 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)
- 1/4 su bardağı zeytinyağı
- 1/4 çay kaşığı kırmızı pul biber
- 1 yemek kaşığı taze limon suyu
- Tuz ve karabiber (isteğe göre)
- Taze maydanoz (ince doğranmış, süslemek için)
- Baget ekmeği (servis için)
Yapılışı
- Büyük bir tavayı orta ateşte ısıtın ve zeytinyağını ekleyin. Yağ ısındıktan sonra ince dilimlenmiş sarımsakları ekleyin ve sarımsaklar altın sarısı rengini alana kadar, yaklaşık 1-2 dakika soteleyin.
- Karidesleri tavaya ekleyin ve kırmızı pul biberi serpin. Karidesler pembeleşene kadar, yaklaşık 3-4 dakika pişirin.
- Karidesler piştikten sonra taze limon suyunu ekleyin ve tuz ile karabiberle tatlandırın. Karışımı iyice karıştırın.
- Tavayı ocaktan alın ve ince doğranmış taze maydanoz ile süsleyin.
- Sıcak olarak servis edin ve yanında dilimlenmiş baget ekmeği ile sunun. Ekmeği karideslerin lezzetli sosuna batırarak afiyetle yiyin.
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