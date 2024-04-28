Hem pratik hem sağlıklı: Glutensiz muzlu ve incirli kurabiye tarifi...

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2024 Pazar, 17:56
Hem pratik hem sağlıklı: Glutensiz muzlu ve incirli kurabiye tarifi...

Artık geleneksel kurabiye tariflerine ihtiyaç duymadan sağlıklı atıştırmalıklar veya kahvaltılıklar hazırlamak mümkün! Karbonhidrat, işlenmiş şeker ve sağlıksız yağlardan uzak durmak isteyenler için harika bir seçim olacak bu tarifte, unun yerini olgunlaşmış muz ve Hindistan cevizi, şekerin yerini ise kuru incir ve kuru üzüm alıyor.

Hem pratik hem sağlıklı: Glutensiz muzlu ve incirli kurabiye tarifi...

Atıştırmalık veya kahvaltıda keyifle tüketebileceğiniz bu alternatif, sağlıklı beslenme için harika bir seçenektir. Bu tarif sadece 10 dakikada hazırlanıyor ve yoğurma işlemi gerektirmiyor. Pişerken evi mis gibi tarçın kokuları sarıyor ve 20 dakika sonra dışı kıtır, içi yumuşacık bir enerji dolu atıştırmalık ortaya çıkıyor. Peki, bu hem pratik hem sağlıklı leziz kurabiye nasıl yapılır? İşte enfes tadıyla glutensiz muzlu ve incirli kurabiye tarifi...

Hem pratik hem sağlıklı: Glutensiz muzlu ve incirli kurabiye tarifi...

GLUTENSİZ MUZLU VE İNCİRLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 adet olgun muz

4 adet kuru incir

2 yemek kaşığı kuru üzüm

1/2 su bardağı Hindistan cevizi

1/2 su bardağı ceviz içi

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

Hem pratik hem sağlıklı: Glutensiz muzlu ve incirli kurabiye tarifi...

GLUTENSİZ MUZLU VE İNCİRLİ KURABİYE YAPILIŞI

İncirleri 5 dakika kadar sıcak suda bekletin.

Muzu ve yumuşayan incirleri parçalara ayırın. 

Tüm malzemeleri robottan geçirin.

Kıvamlı bir hamur elde edin.

Elde ettiğiniz bu hamuru 12 eşit parçaya ayırın ve elinizle yuvarlayarak şekil verin.

Kurabiyeleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.

Pişen kurabiyelerinizi fırından çıkarın. 

Dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.

Afiyet olsun!

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