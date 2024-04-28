Hem pratik hem sağlıklı: Glutensiz muzlu ve incirli kurabiye tarifi...

Atıştırmalık veya kahvaltıda keyifle tüketebileceğiniz bu alternatif, sağlıklı beslenme için harika bir seçenektir. Bu tarif sadece 10 dakikada hazırlanıyor ve yoğurma işlemi gerektirmiyor. Pişerken evi mis gibi tarçın kokuları sarıyor ve 20 dakika sonra dışı kıtır, içi yumuşacık bir enerji dolu atıştırmalık ortaya çıkıyor. Peki, bu hem pratik hem sağlıklı leziz kurabiye nasıl yapılır? İşte enfes tadıyla glutensiz muzlu ve incirli kurabiye tarifi...