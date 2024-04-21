Hem sağlıklı hem pratik 3 yulaf lapası tarifi: Gün boyu tok tutuyorlar!
Sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin, şu sıralar diyette olanların, günlerine enerjik ama hafif bir kahvaltılıkla başlamak isteyenlerin ya da gün içinde yapacakları ara öğünlerde yulafa bol bol yer vermek isteyenler için harika tarifler mevcut. Bu tarifler hem lezzetli hem de hazırlaması son derece kolay. Evde kolayca hazırlanabiliyor oluşu bir yana yulaf lapası, içerdiği besin lifleri sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlıyor.
Yulaf, sağlıklı karbonhidrat kaynağı olmasıyla bilinirken, tariflerdeki çeşitli malzemelerle harika bir tatlı veya atıştırmalık haline gelebilir.Ayrıca, sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olurken üzerine ekleyebileceğiniz malzemeler sayesinde kahvaltılarda da ara öğünlerde de çeşitlilik sağlıyor. Enerji dolu bir gün geçirmek isteyenler için ideal seçeneklerden biridir. Peki, hem lezzetli hrem pratik yulaf lapası tarifleri nelerdir? İşte 3 nefis yulaf lapası tarifi...
1. HURMALI LAPASI TARİFİ
Malzemeler:
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 adet hurma
1/2 su bardağı süt
1/2 su bardağı su
1 çay kaşığı tarçın
Yapılışı:
Tencereye yulaf, süt ve suyu ekleyin.
Üzerine hurmanın içini kaşıkla çıkarıp ekleyin.
Tarçın ekleyip kısık ateşte pişirin.
Kıvam alınca kaseye alıp, üzerine dilediğiniz malzemeleri ekleyerek tüketin.
Dilerseniz 1 tatlı kaşığı kakao ekleyerek de aynı kaseyi hazırlayabilirsiniz.
Afiyet olsun!
2. PORTAKALLI KAKAOLU YULAF LAPASI TARİFİ
Malzemeler:
2 yemek kaşığı yulaf
3 yemek kaşığı portakal suyu
1/2 adet portakal kabuğu rendesi
1 tatlı kaşığı kakao
1 su bardağı süt
1/2 adet muz
Yapılışı:
Yulafı rondodan çekip un haline getirin.
Muzun yarısını ezin ve daha sonra kakaoyu, sütü, yulafı, portakal kabuğu rendesini ve portakal suyunu ekleyip karıştırıp pişirin.
Lapa kıvamı alana kadar karıştıra karıştıra pişirin.
Daha sonra üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun!
3. HAVUÇLU TARÇINLI YULAF LAPASI TARİFİ
Malzemeler:
3 yemek kaşığı yulaf
1 su bardağı süt
1 adet havuç (ince rendelenmiş)
1/2 paket vanilin
1/2 çay kaşığı toz tarçın
1 yemek kaşığı kuru üzüm
1 yemek kaşığı ceviz içi (iri parçalı)
1 tatlı kaşığı bal
Yapılışı:
Ufak bir sos tavasına yulaf, süt ve rendelenmiş havuçları koyun düşük sıcaklıkta pişmeye bırakın.
Karışım koyulaşmaya başlayınca içerisine kuru üzüm, vanilin, tarçın ve cevizleri ekleyin.
Karışım koyu akışkan bir hal alınca ocaktan alın ve balı ekleyip içinde karıştırın.
Karışımı servis kasesine alın dilerseniz Hindistan cevizi, taze meyveler ya da kuru meyvelerle süsleyip sıcak, ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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