İftar sonrası çayın yanına pratik lezzet: İrmikli Perde Tatlısı tarifi...

İRMİKLİ PERDE TATLISI YAPILIŞI

Önce şerbeti hazırlayın.

Bir sos tavasında su ve şekeri kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın, soğumaya bırakın.

Baklavalık yufkalardan birini tezgaha serin ve sıvı yağ ile her yerini yağlayın.

Üzerine her yerine eşit dağılacak şekilde irmik serpin ve bir ters bir düz, perde dalgası gibi katlayın.

10 adet baklava yufkası için bu işlemi tekrarlayın ve fırında pişirebileceğiniz ısıya dayanıklı bir tepsi veya kalıba yerleştirin.

180 derecede 10 dakika pişirin ve fırından çıkarın.

Bi kasede yumurta, şeker, sıvı yağ, süt ve kabartma tozunu karıştırın ve bu karışımı yufkaların üzerine dökün.

File bademleri de üzerine serpiştirdikten sonra 10 dakika daha fırına verin.

Pişen tatlınızın üzerine soğuk şerbeti dökün ve 1 saat dinlendirin.

Kaymak veya dondurma ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!