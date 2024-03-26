İftar sonrası çayın yanına pratik lezzet: İrmikli Perde Tatlısı tarifi...
Şekli ile perde görünümü olan İrmikli Perde Tatlısı, tatlı krizlerinize son verecek muhteşem bir seçenektir. Hem göz alıcı şekliyle hem de lezzetiyle tüm damak zevklerine hitap eder. Bu tatlı, özellikle farklı ve özel bir lezzet arayanlar için ideal bir seçenektir. Mutfaklarınızda bu eşsiz tatlıyı deneyerek, sevdiklerinizi lezzet şölenine davet edebilir ve onların yüzünde tatlı bir gülümseme oluşturabilirsiniz.
En basit malzemelerle bile dünyanın en lezzetli yemeklerini yapmak mümkündür. Ancak tatlılar söz konusu olduğunda, lezzetin yanı sıra görsellik de her zaman ön plandadır. İşte irmikli perde tatlısı da bu görselliği karşılayan, az malzemeyle harika bir tatlı alternatifidir. Baklava yufkasının çıtırına eklenen irmikle daha da çıtır hale gelen bu tatlı, özel sosuyla lezzetine lezzet katıyor. İrmikli Perde Tatlısı, basit hazırlanışı ve nefis tadıyla vazgeçilmeziniz olacak. Peki, lezzetiyle damak çatlatan bu tatlı nasıl yapılır? İşte İrmikli Perde Tatlısı tarifi...
İRMİKLİ PERDE TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
10 adet baklavalık yufka
1 çay bardağı sıvı yağ (yufkaları yağlamak için)
1 su bardağı irmik
2 adet yumurta
1/2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ (sosu için)
1 su bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı file badem
Şerbeti için:
2 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
3 damla limon suyu
Servis için:
2 yemek kaşığı kaymak ya da vanilyalı dondurma
İRMİKLİ PERDE TATLISI YAPILIŞI
Önce şerbeti hazırlayın.
Bir sos tavasında su ve şekeri kaynatın.
Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın, soğumaya bırakın.
Baklavalık yufkalardan birini tezgaha serin ve sıvı yağ ile her yerini yağlayın.
Üzerine her yerine eşit dağılacak şekilde irmik serpin ve bir ters bir düz, perde dalgası gibi katlayın.
10 adet baklava yufkası için bu işlemi tekrarlayın ve fırında pişirebileceğiniz ısıya dayanıklı bir tepsi veya kalıba yerleştirin.
180 derecede 10 dakika pişirin ve fırından çıkarın.
Bi kasede yumurta, şeker, sıvı yağ, süt ve kabartma tozunu karıştırın ve bu karışımı yufkaların üzerine dökün.
File bademleri de üzerine serpiştirdikten sonra 10 dakika daha fırına verin.
Pişen tatlınızın üzerine soğuk şerbeti dökün ve 1 saat dinlendirin.
Kaymak veya dondurma ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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